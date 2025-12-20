聽新聞
德律營收挑戰逐年增
AOI廠商德律（3030）昨日召開法說會，公司表示，今年營收可望挑戰新高，明年在人工智慧（AI）基礎建設帶動網通和伺服器需求升溫下，續拚成長。
德律主力產品設備包含自動光學檢測設備、錫膏自動光學影像檢測機（SPI）、自動光學影像檢測機（AOI）、X-ray自動檢測機（AXI）、電路板測試機（BT/In-Circuit Board Tester）、組裝電路板測試機（MDA）、全功能電路板自動測試機等，近年積極開拓半導體製程的先進封裝應用，為營運添成長動能。
德律統計，今年網通和伺服器產品因客戶需求強勁，今年前11月相關營收比重達36%，為德律設備最大應用領域。手機、車電及半導體應用市場營收均較去年同期成長。
德律自結前11月稅後淨利22.62億元，每股稅後純益（EPS）9.58元，已超過2024年全年的7.78元。
