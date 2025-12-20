倚天酷碁擴大車載業務

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）拓展車載業務，昨（19）日宣布與汽車百貨龍頭麗車坊展開跨界合作，並簽署備忘錄，倚天酷碁旗下智慧居家及車載產品將在麗車坊通路銷售，倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，看好車載業務2026年將看到較大成長，成為「生活周邊產品」線新動能。

鍾逸鈞指出，倚天酷碁近年聚焦「人、車、家」三大科技生活場景的整體布局，從募資熱銷的碁智鎖電子門鎖、微移動解決方案到騎乘安全科技品類，逐步打造橫跨居家、通勤代步與車主日常的智慧生活體驗，這次合作是倚天酷碁的車載產品首次於通路端進入車主服務體系。

目前車載產品線占倚天酷碁整體業績比重仍小，期待車載業務2026年有較顯著成長，成為生活周邊產品線另一新增長動能。

倚天酷碁持續擴大車載與騎乘安全科技布局，從汽車電子後視鏡，到將推出的機車安全帽行車紀錄器，進一步延伸至「智慧感知與安全輔助」產品線。該產品線涵蓋汽車用AI行車科技與電動輔助自行車微移動雷達感知系統，強化跨場景的行駛安全體驗。

其中，汽車用AI行車科技以影像與AI分析為核心，整合前後行車影像與即時偵測能力，強化停車監控與駕駛輔助判斷；電動輔助自行車微移動雷達感知系統則整合後方雷達、影像與智慧警示機制，建立更完整的後向防護。