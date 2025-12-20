聽新聞
0:00 / 0:00

倚天酷碁擴大車載業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）拓展車載業務，昨（19）日宣布與汽車百貨龍頭麗車坊展開跨界合作，並簽署備忘錄，倚天酷碁旗下智慧居家及車載產品將在麗車坊通路銷售，倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，看好車載業務2026年將看到較大成長，成為「生活周邊產品」線新動能。

鍾逸鈞指出，倚天酷碁近年聚焦「人、車、家」三大科技生活場景的整體布局，從募資熱銷的碁智鎖電子門鎖、微移動解決方案到騎乘安全科技品類，逐步打造橫跨居家、通勤代步與車主日常的智慧生活體驗，這次合作是倚天酷碁的車載產品首次於通路端進入車主服務體系。

目前車載產品線占倚天酷碁整體業績比重仍小，期待車載業務2026年有較顯著成長，成為生活周邊產品線另一新增長動能。

倚天酷碁持續擴大車載與騎乘安全科技布局，從汽車電子後視鏡，到將推出的機車安全帽行車紀錄器，進一步延伸至「智慧感知與安全輔助」產品線。該產品線涵蓋汽車用AI行車科技與電動輔助自行車微移動雷達感知系統，強化跨場景的行駛安全體驗。

其中，汽車用AI行車科技以影像與AI分析為核心，整合前後行車影像與即時偵測能力，強化停車監控與駕駛輔助判斷；電動輔助自行車微移動雷達感知系統則整合後方雷達、影像與智慧警示機制，建立更完整的後向防護。

延伸閱讀

日在沖繩外島設雷達 中批：重走軍國主義邪路

陸軍頻繁動作…日本擬在沖繩離島部署雷達部隊 加強監視共軍動態

遭陸軍機雷達照射30分鐘！日本自衛隊飛官冷靜應對 手套4字成定心符

美日防長通話！小泉說明陸軍機雷達照射事件 赫塞斯回應曝光

相關新聞

兆赫訂單看到三個月 產品打進美國有線電視營運商

衛星通訊廠兆赫（2485）近年積極轉型，跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已經打入美國有線電視多系統營...

矽統新品效益 有望延續到2028年

聯電集團旗下IC設計廠矽統（2363）昨（19）日召開法說會，公司表示，正規劃開發IC新品，明年部分產品可轉化為營收貢獻...

德律營收挑戰逐年增

AOI廠商德律（3030）昨日召開法說會，公司表示，今年營收可望挑戰新高，明年在人工智慧（AI）基礎建設帶動網通和伺服器...

智邦強化全球布局

網通大廠智邦（2345）持續強化全球布局，打造分散式生產基地，看好AI趨勢，新客戶加入，但地緣政治、關鍵零組件缺貨加上分...

三外資挺智邦 破除市場雜音

智邦（2345）近兩周股價表現走強，市場卻傳出營收恐陷「空窗期」的雜音。摩根士丹利（大摩）證券隨即出具最新報告澄清疑慮，...

麗臺攜輝達、美超微搶市

麗臺（2465）昨（19）日舉行法說會，總經理梁傳杰表示，該公司已經由單純GPU硬體代理商，轉型為提供AI軟硬體整合解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。