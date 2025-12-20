聽新聞
麗臺攜輝達、美超微搶市

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

麗臺（2465）昨（19）日舉行法說會，總經理梁傳杰表示，該公司已經由單純GPU硬體代理商，轉型為提供AI軟硬體整合解決方案的技術核心公司，對明年營運展望相當樂觀，明年在輝達（NVIDIA）的AI工作站成長動能強勁，同時，攜手美超微（Supermicro）跨入AI雲端運算解決方案。

梁傳杰表示，該公司將擺脫過往單純銷售GPU卡的定位，轉型為具備核心技術的企業，重點轉向提供軟硬體整合的AI解決方案，依託自家AI團隊與工作站產品，推動AI技術落地日常場景。

他說， 明年將積極拓展中國大陸與台灣以外的海外市場，首波鎖定泰國與南韓。目前中國大陸市場占比約70%，目標在明年將海外（包含台灣）與中國大陸市場比例調整為50:50。產品線涵蓋GPU卡、AI伺服器與工作站，並從設計到製造完整輸出。

麗臺電腦事業部總經理周世偉表示，除了AI工作站之外，該公司將透過美超微協助，跨入企業級AI資料中心，包括企業與政府都需要建立資料中心，麗臺將與美超微一起整合伺服器機櫃方案，組合成客戶需要的內容，明年推出市場。

