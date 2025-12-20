網通大廠智邦（2345）持續強化全球布局，打造分散式生產基地，看好AI趨勢，新客戶加入，但地緣政治、關鍵零組件缺貨加上分散式生產帶來挑戰也不少，總經理李訓德昨（19）日表示，AI需求持續向上，且交換器進入關鍵升級，從400G轉向800G規則，隨著客戶需求，將持續進行全球分散式生產基地布局。

智邦近期重點產品包含AI加速卡及交換器產品，今年前三季以AI加速卡產品為主的網路應用產品線年增361%，營收占比從去年同期34%提升到63%，交換器雖成長46%，占營收比重降至34%。

隨著AI趨勢驅動四大CSP廠商進行AI軍備競賽，智邦來自超大規模客戶（hyperscalers）的需求強勁，此外，也加入新客戶將開始出貨，因應客戶需求，智邦持續強化全球生產基地布局。

李訓德表示，客戶要求分散生產基地，且要擬定快速轉移生產基地的計畫，智邦透過與各地夥伴合作，快速了解各地法規及人才招募眉角，加上智慧工廠自動化程度可達九成，可做到在廠房等基礎建設完備，生產線可在三個月內從無到產出，同時生產基地快速轉移。

智邦連兩個月董事會共通過七個投資案，預計投入40億元進行擴產，包含竹北廠、越南生產基地，新設馬來西亞、新加坡及美國德州生產基地。