三外資挺智邦 破除市場雜音

智邦（2345）近兩周股價表現走強，市場卻傳出營收恐陷「空窗期」的雜音。摩根士丹利（大摩）證券隨即出具最新報告澄清疑慮，認為轉換影響有限，AI加速器與雲端交換器動能接棒，2026年成長主軸不變。此外，麥格理、大和等外資齊聲按讚力挺，並同步上修目標價，看好後市續航力。

目前市場部分投資人憂心，智邦AI加速器模組業務正值產品型號轉換期，可能在2025年第4季至2026年第1季之間出現營收「空窗期」（air pocket）。不過，大摩科技產業分析師楊泓極認為，營收出現空窗期的機率偏低，主因2025年第4季營收表現目前仍符合預期，大約5%至10%的季減幅度。

楊泓極分析，趨勢上，2026年網路交換器的潛在上行空間，持續看好智邦2026年前景，主要動能來自AI加速器模組、規模化交換器的新增機會、800G網路交換器的升級需求，以及更廣泛的客戶群；因此維持「優於大盤」評等、目標價1,620元。