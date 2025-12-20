兆赫訂單看到三個月 產品打進美國有線電視營運商
衛星通訊廠兆赫（2485）近年積極轉型，跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已經打入美國有線電視多系統營運商（MSO），10月單月轉虧為盈。
董事長黃啟瑞昨（19）日表示，目前訂單能見度三個月，雖有零組件缺貨等挑戰，但仍可望穩步成長，2026年力拚轉虧為盈。
兆赫昨天舉行法說會，釋出上述展望，兆赫過去產品以低雜訊降頻器（LNB）、機上盒（STB）為主，近年營運面臨逆風表現，連續七年虧損，僅2022年損益兩平。黃啟瑞表示，數位有線寬頻積極升級，從1.2GHz升級至1.8GHz，透過放大器及分配器等設備升級，可望支援更高速度的網路服務，尤其北美市場的有線電視業者Comcast、Charter整合有線電視及行動服務，累積超過2,000萬用戶，歐洲業者也評估升級1.8GHz。
黃啟瑞表示，兆赫捨棄機上盒產品，搶進新產品布局，已經打造1.8GHz的可抽換式智慧型放大器模組、智慧型放大器（整機）以及戶外防水型分歧器、分配器及電源貫入器，同時推出室內及室外G.hn DPU及用戶端設備，更開發邊緣AI智慧型影像辨識運算攝影機、Remoto OLT、分散式光纖轉換器、MoCA智慧電源系統等，均將成為推升未來營運成長重點。
黃啟瑞表示，新產品今年陸續出貨，明年可望放量出貨，目前客戶訂單能見度三個月，但因為缺料問題，因此部分訂單還搭飛機交付，明年營運表現仍要觀察零組件狀況，力求順利出貨，預期營運可望穩定向上，力拚轉虧為盈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言