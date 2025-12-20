兆赫訂單看到三個月 產品打進美國有線電視營運商

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
衛星通訊廠兆赫近年積極轉型，跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已經打入美國有線電視多系統營運商（MSO），10月單月轉虧為盈。通訊示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
衛星通訊廠兆赫（2485）近年積極轉型，跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已經打入美國有線電視多系統營運商（MSO），10月單月轉虧為盈。

董事長黃啟瑞昨（19）日表示，目前訂單能見度三個月，雖有零組件缺貨等挑戰，但仍可望穩步成長，2026年力拚轉虧為盈。

兆赫昨天舉行法說會，釋出上述展望，兆赫過去產品以低雜訊降頻器（LNB）、機上盒（STB）為主，近年營運面臨逆風表現，連續七年虧損，僅2022年損益兩平。黃啟瑞表示，數位有線寬頻積極升級，從1.2GHz升級至1.8GHz，透過放大器及分配器等設備升級，可望支援更高速度的網路服務，尤其北美市場的有線電視業者Comcast、Charter整合有線電視及行動服務，累積超過2,000萬用戶，歐洲業者也評估升級1.8GHz。

黃啟瑞表示，兆赫捨棄機上盒產品，搶進新產品布局，已經打造1.8GHz的可抽換式智慧型放大器模組、智慧型放大器（整機）以及戶外防水型分歧器、分配器及電源貫入器，同時推出室內及室外G.hn DPU及用戶端設備，更開發邊緣AI智慧型影像辨識運算攝影機、Remoto OLT、分散式光纖轉換器、MoCA智慧電源系統等，均將成為推升未來營運成長重點。

黃啟瑞表示，新產品今年陸續出貨，明年可望放量出貨，目前客戶訂單能見度三個月，但因為缺料問題，因此部分訂單還搭飛機交付，明年營運表現仍要觀察零組件狀況，力求順利出貨，預期營運可望穩定向上，力拚轉虧為盈。

