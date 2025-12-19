麗臺法說會／輝達與美超微加持 明年業績爆發

麗臺（2465）19日舉行法說會，總經理梁傳杰表示，該公司已經由單純GPU硬體代理商，轉型為提供AI軟硬體整合解決方案的技術核心公司，對明年營運展望相當樂觀，明年在輝達（NVIDIA）的AI工作站成長動能強勁，同時，攜手美超微（Supermicro）跨入AI雲端運算解決方案。

梁傳杰說，該公司將擺脫過往單純銷售GPU卡的定位，轉型為具備核心技術的企業，重點轉向提供軟硬體整合的AI解決方案，依託自家AI團隊與工作站產品，推動AI技術落地日常場景。

他說， 明年將積極拓展中國大陸與台灣以外的海外市場，首波鎖定泰國與韓國。目前中國大陸市場占比約70%，目標在明年將海外（包含台灣）與中國大陸市場比例調整為50:50。產品線涵蓋GPU卡、AI伺服器與工作站，並從設計到製造完整輸出。

麗臺電腦事業部總經理周世偉表示，除了AI工作站之外，該公司將透過美超微（Suermicro）協助，跨入企業級AI資料中心，包括企業與政府都需要建立資料中心，麗臺將與美超微一起整合伺服器機櫃方案，組合成客戶需要的內容，明年推出市場。

針對記憶體缺貨問題，周世偉說，「影響不大，因為主機板，筆電，或是系統所使用的記憶體是DDR4與DDR5，麗臺的產品是高階繪圖板卡，使用GBDR，我們是輝達產品代理商，推出的產品都包含記憶體在內，要感謝輝達，因為輝達是比較大的公司，暫時沒有影響，或者可以說，板卡廠中，我們是受到記憶體影響最小的廠商」。

在財務結構方面，麗臺日前完成現金增資，實際募集資金約4.5億元，用於償還負債並改善資產負債表。麗臺指出，增資完成後，負債比率將自原本約62%大幅降至25%，每股淨值回升至10.97元，重回票面水準。若今年財報經會計師查核通過，預期最快將於明年3月下旬公告恢復融資融券交易資格，象徵該公司正式回到正常營運軌道，明年將在穩健體質基礎上，推動AI業務擴張。