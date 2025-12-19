智邦營收恐陷「空窗期」？三外資齊聲喊買、解析2026續強關鍵

智邦（2345）近兩周股價表現走強，市場卻傳出營收恐陷「空窗期」的雜音。摩根士丹利（大摩）證券隨即出具最新報告，認為轉換影響有限，AI加速器與雲端交換器動能接棒，2026年成長主軸不變。此外，麥格理、大和等外資齊聲按讚力挺，並同步上修目標價，看好後市續航力。

目前市場部分投資人憂心，智邦AI加速器模組業務正值產品型號轉換期，可能在2025年第4季至2026年第1季之間出現營收「空窗期」（air pocket）。不過，大摩科技產業分析師楊泓極認為，營收出現空窗期的機率偏低，主因2025年第4季營收表現目前仍符合預期，大約5%至10%的季減幅度。

楊泓極分析，趨勢上，2026年網路交換器的潛在上行空間，持續看好智邦2026年前景，主要動能來自AI加速器模組、規模化交換器的新增機會、800G網路交換器的升級需求，以及更廣泛的客戶群；因此維持「優於大盤」評等、目標價1,620元。

根據大摩近期供應鏈調查，智邦2026年第1季營收可望僅與前一季持平或小幅下滑。儘管第1季向來屬於傳統淡季，但在AI加速器模組持續出貨，以及超大型雲端服務供應商（Hyperscaler）網路交換器訂單挹注下，可望有效抵銷多數季節性影響，營運表現相對穩健。

事實上，外資大和資本維持智邦「買進」評等，目標價由1,260元升至1,500元；麥格理維持「優於大盤」，目標價由1,300元大升至1,900元。

展望後市，麥格理看好，目前觀察到明確趨勢，2026 年下一代伺服器中的ASIC架構，將採用「擴展交換器托盤」（scale-up switch trays），這與輝達（NVIDIA）在GB機架中使用的交換器托盤設計類似，而目前的擴展方案多採「無交換器」（switch-less）架構。後事有望推動智邦2024年至2027年超大規模雲端交換器營收的年均複合增長率（CAGR）達到約65%。

另外，針對市場憂心，AWS預計於2028年推出的Trainium 4若轉向支援NVLink Fusion，恐壓縮智邦的潛在市場（TAM）。麥格理認為，該疑慮不致構成實質威脅，主因在於智邦同時深耕乙太網路架構，亦為輝達合作夥伴，具備開發NVLink Fusion擴展型交換器托盤的關鍵技術優勢，可望順利因應架構轉換並持續受惠。