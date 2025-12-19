快訊

北車砸煙霧彈、中山站隨機砍人 嫌犯墜樓「醫院已放棄急救」

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

矽統法說會／開發IC新品 明年有望部分轉化為營收

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯電（2303）集團旗下IC設計廠矽統（2363）於19日召開法說會，該公司表示，正規畫開發IC新品，明年應該其中部分可轉化為營收貢獻，效益也可能延續到2027年或2028年。

矽統前三季每股純益為1.46元，且第3季出現自2010年第4季以來的首度單季本業獲利。該公司指出，主要是營收規模擴大所致。

矽統近年積極轉骨，陸續從聯電手中承接特殊應用IC（ASIC）設計服務廠山東聯暻半導體100％持股，又以換股方式併購微控制器（MCU）廠紘康（6457），今年4月山東聯暻又啟動收購廈門凌陽華芯科技股權。

在完成併購聯暻與紘康之後，矽統目前主要分為聯璟的ASIC相關業務，以及矽統加上紘康的自有IC業務。矽統提到，今年該公司進行整合，也檢視手上的產品線，規畫開發IC新產品來取代既有產品，明年應該部分可轉化為營收，效益也可能延續到2027年或2028年。

至於收購廈門凌陽華芯科技股權的部分，矽統表示，凌陽華芯在過去一段時間專注於影像IC開發，聯暻在拿到相關核准函後，逐步收購其股權中。不過預計到今年底為止，還未掌握凌陽華芯五成以上股權。

矽統認為，本季有部分客戶需求延續，部分客戶需求則受到季節性因素影響，所以第4季表現可能介於第2季與第3季之間的水準。

矽統 凌陽

延伸閱讀

聯發科、金像電 四檔夯

聯電打敗台積電成半導體「股東王」！專家指「3原因」小資、存股族大愛

聯電參與欣興現增

聯電砸7億元參與欣興增資 每股116元、持股約13%

相關新聞

聯合再生談市場布局 國內搶進小屋頂市場、太陽能晶片外銷國際

聯合再生今（19）日舉行法說會，對於整體市場布局，聯合再生執行長張為策指出，國內將以優質低眩、防颱、高美學的自製太陽能模...

智邦營收恐陷「空窗期」？三外資齊聲喊買、解析2026續強關鍵

智邦（2345）近兩周股價表現走強，市場卻傳出營收恐陷「空窗期」的雜音。摩根士丹利（大摩）證券隨即出具最新報告，認為轉換...

德律：AI網通和伺服器需求旺 明年營收可望成長

檢測設備廠德律財務長陳冠元今天表示，今年營收可望創下歷史新高，因人工智慧（AI）基礎建設帶動網通和伺服器需求依然活絡，預...

大立光宣布實施庫藏股 買回自家股票2,670張

大立光（3008）19日召開董事會，決議實施庫藏股，預計下周一起買回自家股票2,670張，買回區間價格1,600元至3,...

CPO 產業前景明確 早盤相關個股強勢上漲

共同封裝光學（Co-Packaged Optics， CPO）產業趨勢明確，相關個股吸引資金進駐，19日早盤包括光聖（6...

智邦海內外擴產 斥資20億 通過越南、竹北廠等投資案

AI趨勢為網通大廠智邦（2345）挹注強勁訂單動能，為強化訂單交付，達到「卓越執行」，昨（18）日董事會通過擴充越南廠及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。