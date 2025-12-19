聯合再生談市場布局 國內搶進小屋頂市場、太陽能晶片外銷國際

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯合再生執行長張為策。記者簡永祥／攝影
聯合再生今（19）日舉行法說會，對於整體市場布局，聯合再生執行長張為策指出，國內將以優質低眩、防颱、高美學的自製太陽能模組產品搶進小屋頂市場，並將開發儲能設備組裝業務與儲能管理服務，此外，也將以太陽能晶片外銷國際，使聯合再生全方位能源解決方案的版圖擴張不間斷。

面對變動中的能源市場，張為策表示，以國內來說，提供精準融入不同環境場域的模組，包含適合都市的不擾鄰低眩光、安全高防颱的全黑美學模組，以因應政府對新建案屋頂的太陽能規範，也符合現代人對於建築美感的要求，成為都市更新或模組年限期滿汰舊換新的最佳選擇。接下來，也將配合建築師、都市規劃需求，研發能廣泛運用的美學新產品。

國際布局部分，張為策表示，「太陽能晶片」則將是聯合再生能源在美國市場的立基點；並在歐洲、日本等市場持續維持和拓展貿易代工的服務。美國市場大而美法案限縮了供應鏈參與度，但當中對投資美國再生能源製造的補貼並無改變，對於具備太陽能晶片製造能力的聯合再生而言極具優勢，也將以此切入、穩定聯合再生的外銷業務。

能源、電力穩定度將是台灣保持全球人工智慧（AI）科技供應鏈領銜角色的關鍵，國內對於儲能討論度也逐漸升高，聯合再生也正式宣布表後儲能將是聯合再生能源的下一階段主力。

張為策進一步說明，在與台電合作的南鹽田儲能案場和自有的表前與表後儲能示範案場的建置與維運、共28MW（百萬瓦） 經驗累積下，聯合再生目前是台灣唯一擁有完整儲能實績的企業。未來，公司不排除以結盟、併購等方式，建立自有的儲能設備組裝和EPC建置公司，垂直整合儲能系統供應鏈，提供360度從設計設置、維運代操、售後保固到電力銷售管理等，最完善的服務。

太陽能 聯合再生 再生能源 晶片

