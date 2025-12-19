德律：AI網通和伺服器需求旺 明年營收可望成長

檢測設備廠德律財務長陳冠元今天表示，今年營收可望創下歷史新高，因人工智慧（AI）基礎建設帶動網通和伺服器需求依然活絡，預期明年營收應可持續成長。

德律今天召開線上法人說明會，陳冠元指出，網通和伺服器產品因客戶需求強勁，今年前11月相關營收比重攀高至36%，為德律設備最大應用領域。手機、車電及半導體應用市場營收也都較去年同期成長。

德律累計前11月營收新台幣77.37億元，較去年同期成長32.84%，前11月稅後淨利22.62億元，每股純益9.58元。陳冠元說，目前接單出貨依舊活絡，預期今年總營收可望創下歷史新高。

陳冠元表示，全球AI基礎建設帶動網通和伺服器需求依然活絡，加上公司產品競爭力持續提升，預期明年營收可望維持成長態勢。