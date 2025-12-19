快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

德律：AI網通和伺服器需求旺 明年營收可望成長

中央社／ 新竹19日電
德律科技（3030）今天召開線上法說會，指出網通和伺服器產品因客戶需求強勁，今年前11月相關營收比重攀高至36%，為德律設備最大應用領域。德律科技／提供
德律科技（3030）今天召開線上法說會，指出網通和伺服器產品因客戶需求強勁，今年前11月相關營收比重攀高至36%，為德律設備最大應用領域。德律科技／提供

檢測設備廠德律財務長陳冠元今天表示，今年營收可望創下歷史新高，因人工智慧（AI）基礎建設帶動網通伺服器需求依然活絡，預期明年營收應可持續成長。

德律今天召開線上法人說明會，陳冠元指出，網通和伺服器產品因客戶需求強勁，今年前11月相關營收比重攀高至36%，為德律設備最大應用領域。手機、車電及半導體應用市場營收也都較去年同期成長。

德律累計前11月營收新台幣77.37億元，較去年同期成長32.84%，前11月稅後淨利22.62億元，每股純益9.58元。陳冠元說，目前接單出貨依舊活絡，預期今年總營收可望創下歷史新高。

陳冠元表示，全球AI基礎建設帶動網通和伺服器需求依然活絡，加上公司產品競爭力持續提升，預期明年營收可望維持成長態勢。

營收 網通 伺服器

延伸閱讀

AI基本法主管機關先二讀 中央為國科會、地方為縣市政府

證券劃撥餘額單月大減2,629億元創新高…散戶先跑了還是進場加碼？

日本11月CPI雖降 但連44個月破2%增升息預期

美11月CPI年增2.7% 低於預期

相關新聞

大立光宣布實施庫藏股 買回自家股票2,670張

大立光（3008）19日召開董事會，決議實施庫藏股，預計下周一起買回自家股票2,670張，買回區間價格1,600元至3,...

德律：AI網通和伺服器需求旺 明年營收可望成長

檢測設備廠德律財務長陳冠元今天表示，今年營收可望創下歷史新高，因人工智慧（AI）基礎建設帶動網通和伺服器需求依然活絡，預...

CPO 產業前景明確 早盤相關個股強勢上漲

共同封裝光學（Co-Packaged Optics， CPO）產業趨勢明確，相關個股吸引資金進駐，19日早盤包括光聖（6...

智邦海內外擴產 斥資20億 通過越南、竹北廠等投資案

AI趨勢為網通大廠智邦（2345）挹注強勁訂單動能，為強化訂單交付，達到「卓越執行」，昨（18）日董事會通過擴充越南廠及...

光聖11月每股賺2.96元

光聖（6442）昨（18）日因達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結獲利稅後純益達2.27億元，較去年同期成長近三倍...

福懋科斥資7億 向南亞取得設施

福懋科（8131）昨（18）日召開重訊記者會，總經理張憲正宣布，將斥資7.02億元向南亞取得廠務設施，用於新建五廠一期先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。