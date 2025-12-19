快訊

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

CPO 產業前景明確 早盤相關個股強勢上漲

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

共同封裝光學（Co-Packaged Optics， CPO）產業趨勢明確，相關個股吸引資金進駐，19日早盤包括光聖（6442）一度亮燈漲停，（3163）、華星光（4979）也強勢上漲。

分析師指出，AI晶片叢集運算已成為支持大語言模型（L LM ）訓練的關鍵，加速支持伺服器之間資料交換的矽光子技術與產品演進。因應高頻寬資料傳輸需求，既有的光收發器已開始由 800Gbps 向 1.6Tbps 頻寬轉換，而 CPO交換器模組則持續推進頻寬規格、量產技術以及模組標準化，預期2028年左右可量產導入伺服器應用。預料隨技術精進， CPO 交換器可望逐漸由 2.5D 模組封裝走向 3D 小晶片垂直堆疊封裝，成為資料中心伺服器標準配置。

資策會 MIC 表示，台廠以主要先進封裝業者為首，已結合光電元件業者、光零組件業者、材料業者、晶片設計業者等組成產業聯盟促進跨業合作，建立技術平台，持續推進 CPO 模組與系統量產技術。未來台廠可依托矽光子技術平台強化與國際品牌大廠合作，推動技術與產品標準，提高台廠在全球矽光子供應鏈的影響力。

伺服器 矽光子 晶片

延伸閱讀

路透：川普政府啟動首批輝達H200晶片輸陸審查

記憶體產業供需吃緊 半導體設備分杯羹

宜特營運 三把火助威

光聖11月每股賺2.96元

相關新聞

CPO 產業前景明確 早盤相關個股強勢上漲

共同封裝光學（Co-Packaged Optics， CPO）產業趨勢明確，相關個股吸引資金進駐，19日早盤包括光聖（6...

智邦海內外擴產 斥資20億 通過越南、竹北廠等投資案

AI趨勢為網通大廠智邦（2345）挹注強勁訂單動能，為強化訂單交付，達到「卓越執行」，昨（18）日董事會通過擴充越南廠及...

光聖11月每股賺2.96元

光聖（6442）昨（18）日因達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結獲利稅後純益達2.27億元，較去年同期成長近三倍...

福懋科斥資7億 向南亞取得設施

福懋科（8131）昨（18）日召開重訊記者會，總經理張憲正宣布，將斥資7.02億元向南亞取得廠務設施，用於新建五廠一期先...

興勤衝高附加價值產品

保護元件廠興勤（2428）昨（18）日舉行法說會，展望明年，電子產業成長動能將以AI為主軸，其中AI伺服器及相關應用是最...

福懋科：新建5廠先進封裝 攻AI伺服器記憶體模組

記憶體封測廠福懋科總經理張憲正今天表示，新建5廠一期先進封裝無塵室，預計2026年5月完成機電工程，待設備進駐，預估20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。