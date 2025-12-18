易華電認列資產減損7.25億元 長華：影響EPS約0.93元、不影響配息

面板景氣低迷拖累COF產業鏈，易華電子（6552）18日公告，依IFRS第36號公報，針對生產效率不佳產線進行資產減損評估，預計一次性提列約7.25億元、EPS影響約減少8.73元。長華集團顧問黃嘉能強調，該減損不影響公司歷年以來的配息政策，也不會減少易華電任何持股，甚至不排除以法人或個人名義加碼。

長華*（8070）指出，相關損失係依會計準則反映轉投資公司經營表現，並非長華本業營運所致，對營運現金流與日常營運活動並無重大影響，不影響公司股利政策。

易華電因受到面板產業市況及景氣低迷影響，近期出現連續虧損，依據國際會計準則規定，認列資產減損損失 7.25 億元，將一次性認列於本年度。公司預估對每股盈餘（EPS）之影響約為每股減少8.73元。

易華電表示，本次資產減損主要係針對 Subtractive（蝕刻減法）設備等COF相關資產進行評估，旨在反映資產經濟實質，並不影響現金流及日常營運，目的在於優化資產配置及專致於具競爭力之 Semi-additive（半加成法）及Micro LED，為未來產品及市場布局提供支持。

長華* 因持有易華電42.81%股權，亦依國際會計準則規定，同步認列6.55億元之損失，當中包含商譽減損部分3.44億元。上述損失將認列於本年度，預估對本年度每股盈餘之影響約為每股減少0.93元。本次認列損失之金額，尚未經會計師查核，實際金額將依據會計師查核後數據調整。

長華*補充，前述認列之損失屬非現金項目，不會造成現金流出，也不影響公司整體財務穩健度。公司秉持誠信與透明化的經營原則，並依據國際會計準則據實認列相關損失，以真實反映公司營運現況，持續保障投資人權益。

針對外界關切人力調整，黃嘉能說，公司不會採取大規模裁員，既有人力策略以「遇缺不補」為主，避免對員工士氣造成更大衝擊，同時也確保產線轉換與客戶供應不致中斷。對於市場擔憂減損恐波及母公司投資態度，黃嘉能也明確表態，長華對易華持股不會降低，「不會出售任何一股」，甚至在適當時機點不排除加碼持股，展現對公司轉型方向與現金流體質的信心。

黃嘉能說明，這次減損之所以反而偏利多，關鍵在於「把虧損源頭關起來」，若不依會計準則處理、放任低效率資產繼續拖累，未來可能造成更長期的虧損侵蝕；相反地，一次性認列後，公司可在帳面與營運上同步「輕裝上陣」，讓資源回到高附加價值產品，並為後續改善毛利與產能利用率爭取空間。