長華認列易華電減損6.55億元 估每股盈餘少0.93元、不影響配息政策
長華*（8070）18日公告，因轉投資公司易華電（6552）受面板產業景氣低迷影響，將於第4季認列資產減損7.25億元，長華依國際會計準則，同步認列投資及商譽減損損失6.55億元，其中商譽減損約3.44億元，相關案由董事會決議通過。上述損失將於本年度入帳，預估將使本年度每股盈餘約減少0.93元，實際金額仍待會計師查核後調整。
公司說明，此次減損主要是依會計準則，反映轉投資公司經營表現，屬非現金項目，不會造成現金流出，對本業營運、營運現金流及日常營運活動並無重大影響。長華強調，整體財務體質仍屬穩健，此次帳列僅為審慎因應景氣與產業變化、據實揭露財務狀況。
長華並表示，本業獲利表現穩定，過往累積未分配盈餘充足，具備雄厚配息實力，此次減損不影響公司股利政策。未來將持續秉持誠信與透明原則，依國際會計準則據實認列，並延續一貫穩定回饋股東的方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言