快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

長華認列易華電減損6.55億元 估每股盈餘少0.93元、不影響配息政策

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

長華*（8070）18日公告，因轉投資公司易華電（6552）受面板產業景氣低迷影響，將於第4季認列資產減損7.25億元，長華依國際會計準則，同步認列投資及商譽減損損失6.55億元，其中商譽減損約3.44億元，相關案由董事會決議通過。上述損失將於本年度入帳，預估將使本年度每股盈餘約減少0.93元，實際金額仍待會計師查核後調整。

公司說明，此次減損主要是依會計準則，反映轉投資公司經營表現，屬非現金項目，不會造成現金流出，對本業營運、營運現金流及日常營運活動並無重大影響。長華強調，整體財務體質仍屬穩健，此次帳列僅為審慎因應景氣與產業變化、據實揭露財務狀況。

長華並表示，本業獲利表現穩定，過往累積未分配盈餘充足，具備雄厚配息實力，此次減損不影響公司股利政策。未來將持續秉持誠信與透明原則，依國際會計準則據實認列，並延續一貫穩定回饋股東的方向。

景氣 易華電 配息

延伸閱讀

法人推估殖利率近10% 這檔營建股連日強勢演出

借1萬只還9985元 她愣問「只有我會不爽嗎」？全網看傻

00878配息入帳了！第四季0.4元…近170萬人一起領息

離開職場好在換成0050！施昇輝：子女成年後0056按季入帳讓近年非常安心

相關新聞

福懋科：新建5廠先進封裝 攻AI伺服器記憶體模組

記憶體封測廠福懋科總經理張憲正今天表示，新建5廠一期先進封裝無塵室，預計2026年5月完成機電工程，待設備進駐，預估20...

AI需求噴發！半導體產業明年迎復甦 法人點名五台廠將有望受惠

隨著全球AI需求持續噴發，2026年半導體產業將迎來新一波復甦。根據法人機構產業報告指出，受惠於輝達（NVIDIA）、超...

美光報喜帶動記憶體族群抗壓 南亞科逆勢走高

在美光財報優於預期、帶動記憶體漲價循環升溫下，台股DRAM族群18日扮演撐盤要角。南亞科（2408）早盤震盪後走高，暫報...

台積先進封裝爆單 帶旺晶圓測試 致茂、穎崴吃補

台積電先進封裝爆單外溢封測廠，法人看好，2026年晶圓測試需求續旺，包含SLT測試設備主力供應商致茂（2360）、高階測...

盟立2026年營運將爆發

盟立（2464）董事長暨總裁孫弘昨（17）日表示，盟立走過近年轉型低谷，2026年可望迎來營運大爆發。他說，目前看到的A...

聯電參與欣興現增

聯電（2303）昨（17）日召開重訊記者會，宣布參與關係企業、載板大廠欣興現金增資案，擬以每股116元、總金額上限7億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。