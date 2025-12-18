智邦海內外擴產 斥資20億 通過越南、竹北廠等投資案

AI趨勢為網通大廠智邦（2345）挹注強勁訂單動能，為強化訂單交付，達到「卓越執行」，昨（18）日董事會通過擴充越南廠及竹北廠產能、租下桃園遠雄自貿港倉庫，同時調整馬來西亞組織架構案等四大投資案，總計斥資逾20億元擴產。

智邦在日前法說會上指出，AI 持續蓬勃發展，超大規模客戶（hyperscalers）的需求強勁，最重要的是做到「卓越執行」，全力滿足客戶需求。

而這個「卓越執行」就是在地緣政治、關稅、零組件漲價缺貨等挑戰下，仍要全面滿足客戶的訂單交付，分散布局生產基地，強化管理是關鍵。

近年智邦擴大全球布局，累計有超過七個生產基地，今年11月董事會通過美國、越南、馬來西亞共三大投資案，總投資額達20.2億元。昨日智邦董事會再度通過四大投資案，包含越南、竹北廠的增加預算案，都是擴產。

智邦公告，董事會通過竹北廠預算案，預計投入2,490萬美元，提升產能；此外，董事會通過越南擴充預算案，原本越南廠預計投入設備及土地使用權共3,578萬美元。

智邦因應越南工廠產能提升，增購生產設備需求，擬再投入3,673萬美元，預計總投入金額為7,251萬美元，總計新增擴充產能預算19.42億元。

智邦董事會通過桃園遠雄自貿港倉庫租賃案，因應營運規劃，預計投入4.54億元向華運國際物流租下桃園市大園區航翔路85號，約4,738.93坪，租期自2026年1月1日至2031年1月31日。

日前智邦公布新增馬來西亞生產基地，智邦董事會通過調整投資馬來西亞公司組織架構，智邦公告，原投資300萬美元設立新加坡公司及投資1,100萬美元設立馬來西亞公司，不過，因應地緣屬性及生產規劃，擬調整投資架構，由智邦投資新加坡公司1,400萬美元，再由新加坡公司轉投資馬來西亞公司1,100萬美元。