興勤衝高附加價值產品

保護元件廠興勤（2428）昨（18）日舉行法說會，展望明年，電子產業成長動能將以AI為主軸，其中AI伺服器及相關應用是最具爆發力的市場，且隨資料中心電力架構朝高功率方向發展，帶動保護元件技術門檻與設計複雜度提升。法人看好，高附加價值產品比重拉升，興勤明年業績挑戰雙位數成長。

興勤表示，AI相關應用快速推升資料中心用電密度，電源系統設計由過去的標準化配置，轉向高功率、高可靠度架構，對保護元件在耐壓、耐流、穩定度及整體系統安全性的要求提高。

高功率資料中心所需的保護元件設計複雜，產品認證周長，技術門檻與客戶黏著度提升，有助拉高單價與毛利表現。

毛利率方面，法人估，興勤整體平均毛利率將能維持在40%的水準，加上隨AI相關高功率保護元件出貨放量，產品組合改善將成為支撐毛利的重要動能。