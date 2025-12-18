光聖11月每股賺2.96元

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

光聖（6442）昨（18）日因達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結獲利稅後純益達2.27億元，較去年同期成長近三倍，單月每股純益2.96元。法人表示，光聖受惠於主要客戶需求暢旺，出貨量持續增加，預計明年高階產品將會持續增量，同時將會有新產品開始出貨。

光聖今年第3季稅後純益達5.29億元，年增104%，每股純益7.03元。光聖除光纖主力產品外，近日也與IET-KY透過換股結盟，象徵其在光通訊產業鏈的布局，正式從元件及模組向上延伸至關鍵半導體材料，再加上子公司合聖專注研發的ELS模組，也是CPO的關鍵零組件之一，光聖將能透過垂直整合，拓展技術護城河，邁向新世代AI資料中心的高速傳輸需求大市場。

光聖並持續拓展自家RF產品應用，積極往消費性電子、低軌衛星、5G基地台、軍用等領域切入，並與轉投資的稜研科技合作，供應其部分產品，期望未來能夠發揮集團綜效，成為營運成長動能之一。

稜研科技是以低軌衛星及毫米波為主軸，公司表示，未來光通訊無法覆蓋到的區域可以由衛星來取代，同時衛星也逐漸轉向商用，有助於放量成長。再加上馬斯克近期發表的太空資料中心計畫，未來衛星需求將有機會迎來爆發性成長。

光聖11月營收達8.1億元，年增45.98%；今年前11月營收達93.44億元，年增84.95%，表現亮麗，主因AI數據中心需求帶動。

