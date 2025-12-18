光聖11月EPS逼近3元 獲利成長近3倍
光聖（6442）18日達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結獲利，稅後純益2.27億元，較去年同期成長近3倍，每股純益2.96元，第3季稅後純益5.29億元，年增104%，每股純益7.03元。法人表示，光聖受惠主要客戶需求暢旺，出貨量持續增加，預計明年高階產品將會持續增量，同時將會有新產品開始出貨。
除了光纖主力產品外，光聖近日也與IET-KY透過換股結盟，象徵其在光通訊產業鏈的布局，正式從元件及模組向上延伸至關鍵半導體材料，透過優勢垂直整合，攜手邁向新世代AI資料中心的高速傳輸需求大市場。
同時光聖也持續拓展RF產品應用，積極往消費性電子、低軌衛星、5G基地台、軍用等領域切入，將會是明年營運成長的動能之一。
