美光報喜帶動記憶體族群抗壓 南亞科逆勢走高

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
圖為南亞科技總部大樓。圖／本報資料照片
美光財報優於預期、帶動記憶體漲價循環升溫下，台股DRAM族群18日扮演撐盤要角。南亞科（2408）早盤震盪後走高，暫報168.5元，上漲4元、漲幅2.43%，盤中最高攻至171元，成交量逾3.5萬張，成交金額約58.8億元，分盤交易下仍有資金積極敲進。

南亞科11月自結合併營收達101.69億元，首度突破百億元、改寫單月歷史新高，月增28.59%、年增逾3.6倍，前11月營收達545.69億元、年增約七成。受惠DRAM報價大漲，第3季平均售價季增四成，10月每股純益0.66元已賺贏整個第3季，法人預估第4季每股純益可望達2.22元、全年轉虧為盈，在記憶體多頭循環與獲利翻揚題材支撐下，成為資金追捧焦點。

南亞科 營收 美光

