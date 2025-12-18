御嵿烤鴨品牌北市拓點

御嵿（3522）新潮烤鴨品牌「鴨覓」持續拓展都會核心商圈版圖，第二家門市「鴨覓」信義南山店正式將在微風南山開出，新店點將於今（18）日起至21日展開試營運，並於12月22日正式開幕。

御嵿表示，鎖定信義計畫區高消費力與商務、聚餐需求，藉由門市空間升級與產品線深化，強化品牌在高端中式餐飲市場能見度。

御嵿品牌發展副總經理楊四雄昨日表示，「鴨覓」自去年於大直美麗華開出首店以來，已快速建立品牌辨識度與來客基礎，未來展店策略將以每年新增約兩家門市的速度推進，並鎖定全台主要百貨商場作為核心據點。

此次「鴨覓」插旗信義商圈，作為台北百貨公司聚集與國際商務、旅客匯流的高端消費核心區，是商務宴請及節慶聚餐的重要場域，對品牌向上定位與客單價提升具有戰略意義。

「鴨覓」信義南山店除延續主打「片皮烤鴨」料理，並融合粵式與台式料理手法，提供豐富的菜系選擇，瞄準家庭聚會、好友聚餐與節慶慶祝等多元客群，滿足不同族群的用餐需求，提升客單價與翻桌效率。

在門市規劃上，信義南山店透過空間分區與包廂彈性配置，提升聚餐私密性與舒適度，進一步拓展商務與高端客群。品牌亦同步導入餐酒搭配服務，強化整體用餐體驗，拉開與一般中式餐飲品牌的差異化。