聚陽2026年「挑單」生產

聚陽（1477）昨（17）日表示，美系與日系客戶明年下單態度轉強，世足賽與美國補庫存帶來新增需求，再加上印尼、孟加拉與薩爾瓦多產能持續擴張，聚陽預期明年營運將呈現「倒吃甘蔗」，整體爆發力會落在農曆年後。

聚陽昨日舉行法說會，該公司表示，2026年將是公司可以「挑單」生產的一年，隨著品牌端啟動新一輪終端售價調整，供應鏈不再需要共同吸收關稅成本，毛利結構可望修復。

聚陽發言人林恆宇指出，今年雖然在出貨量上與2024年相去不遠，但價格與毛利率確實受到環境壓力影響。

關稅議題上，今年品牌與供應鏈多屬共同承擔；但明年開始，終端售價調整後，供應鏈不再需要額外吸收關稅成本，對毛利率具有正面效果。

從客戶端來看，美系、日系品牌對2026年新品開發的態度均比今年積極，12 月出口排程也較以往為強，顯示需求回溫訊號明確。

林恆宇也提到，多項結構性因素支撐2026年轉趨樂觀。首先，美國服飾庫存處於偏低水位，加上今年採購謹慎、促銷力度不大，零售商獲利優於預期，將有利明年補庫存動能。

其次，2026 年世界盃在美國、加拿大與墨西哥舉行，將帶來大量球迷周邊、活動服飾與運動品牌合作商機，聚陽身為北美客戶的重要供應商，無論在量或利潤上都可望受惠。第三，美國企業要求員工回辦公室的比例持續上升，帶動上班服飾需求復甦，與聚陽布局重點吻合。

在產品組合上，聚陽將策略明確朝高毛利領域移動，包含機能性運動服、外出服、辦公室服裝等。林恆宇表示，並非所有基本款都能順利調價，因此公司將聚焦具差異化、利潤較佳的品類，明年策略也不要求「每個客戶都成長」，而是選擇最有利潤結構的訂單，追求整體獲利提升。

產能方面，公司明年將持續擴充印尼、孟加拉與薩爾瓦多的產線，主因當地稅率均落在 20%上下；相較之下，越南因科技業進駐、招工與工資問題更趨嚴峻，因此，新產能布局重心將逐朝印尼與孟加拉靠攏。

聚陽也強調，目前加班的比例偏低，透過調整生產排程亦可以支持明年訂單成長。