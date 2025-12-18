朗齊肺癌新藥 2027年三期臨床

朗齊生醫*（6876）今年完成董事與獨立董事全面改組，新任董事長王繼賢昨（17）日表示，授權引進的肺癌新藥LXP109將於2027年啟動台灣、日本等亞洲多國三期臨床試驗；減脂及代謝新藥LXP103，瞄準肥胖市場，目標2026年底提出人體臨床試驗申請（IND）。

朗齊生醫董事會日前也通過將辦理現金增資發行新股，預計最多發行2,000萬股，每股發行價暫定22元，募集資金將用於LXP109全球三期臨床及LXP103的開發。

朗齊生醫創辦人暨總經理陳丘泓表示，公司核心產品LXP109為選擇性MET（間質表皮轉化因子）抑制劑，鎖定「具有MET擴增且帶有EGFR突變」之非小細胞肺癌（NSCLC）患者，預計2027年啟動台灣與日本進行臨床三期試驗，加速LXP109在亞洲市場臨床推進與商業價值實現。