永續債發行額衝2,096億

櫃買中心副總經理李淑暖昨（17）日指出，永續發展債券發行金額今年底將達到2,096億元，突破2,000億元且再創歷史新高。另近期已修正證券商認購創櫃板股票折抵興櫃額度規範，明年上櫃公司有多項重要新制上路。

櫃買中心昨日舉行例行記者會，李淑暖表示，永續發展債券今年已發行56檔、發行金額1,950.6億元，已達標（40檔，1,200億元），且已超過去年的1,492億元，寫歷史新高。預期到年底前還將發行140億元，發行金額將達到2,096億元。目前還有八家已取得永續發展債券資格認可的發行人，其中桃園市政府預定今日發行48億元、高雄市政府19日發行76億元、遠東新世紀（1402）19日將發行16億元。

至於明年永續發展債券目標是1,300億元。李淑暖指出，櫃買中心會盡力擴增新的發行人，發債補貼部分也至少會持續到明年底，希望有更多中小企業、地方政府來加入發行永續發展債券。

此外，近期已修正證券商認購創櫃板股票折抵興櫃額度規範，證券商在認購興櫃股份上將更具彈性。另2026年上櫃公司有多項重要新制，包括引領企業淨零，全體上櫃公司自2026年起應揭露前一年度個體公司溫室氣體盤查數據；精進永續資訊揭露方面，上櫃公司自2026年起依資本額分三階段適用IFRS永續揭露準則。