岱宇強攻國際醫療業務
健身器材大廠岱宇國際（1598）宣布，集團在國際醫療業務將有新突破，最新推出的8.0系列醫療產品線產品，預計明年上半年可取得歐盟MDR認證，並同步註冊美國FDA認證，待取得後即可在全球銷售，明年營運喊衝。
岱宇表示，集團除持續布局家用與商用健身器材市場，先前的國際醫療產品線7.0系列，包括復健用跑步機、健身車及上下肢訓練機，因取得歐盟MDR認證，獲得客戶極高認同與興趣，今年前三季國際醫療業務已較去年同期成長二成以上。
岱宇表示，集團一直秉持「全人生命發展」理念，除推廣家用與商用運動健身器材外，也透過創立Dyaco Medical積極投入復健醫療器材開發，協助傷者或身障人士逐漸恢復健全行動能力。
近期Dyaco Medical參加德國MEDICA展，發表全新8.0系列產品，包括跑步機、臥式腳踏車及上下肢復健設備。新系列除大幅提升安全性與操作便利性，更整合內建平板電腦，協助醫護人員更智慧化掌握患者復健進度。
全新8.0系列醫療產品線產品目前已申請歐盟MDR認證，預計明年上半年取得認證，除此之外，公司也同步完成註冊美國FDA認證，待取得後即可於全球銷售，預期國際醫療將為2026年帶來強勁成長動能。
