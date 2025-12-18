快訊

券商負責人座談 回響大

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所近期舉辦「114年度證券商負責人業務座談會」，並邀請金管會主委彭金隆、金管會證期局長高晶萍蒞臨指導，另亦邀集證券周邊單位代表與會座談。

會議間主管機關、證交所及證券周邊單位與證券商的董事長、總經理等負責人就證券市場發展趨勢、政策方向及監理重點等議題進行充分交流，現場逾百位業界負責人參與，回響熱烈。

證交所每年固定舉辦該盛會，彰顯主管機關及證交所對於證券商回饋意見高度重視，並戮力攜手證券商共同打造更優質的資本市場。證交所董事長林修銘感謝全體證券市場參與者鼎力支持，使台股在市場制度持續精進，今年全球市場歷經震盪、美國關稅調整及國際政治局勢快速變化，台灣資本市場展現高度成長力道。

林修銘指出，「亞洲創新籌資平台」不僅精進上市與交易制度並開放當沖，更鎖定各項前瞻產業，打造「亞洲的那斯達克」。

