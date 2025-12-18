LINE Pay 擴大服務藍圖
LINE Pay（7722）昨（17）日舉行首場「LINE Pay Vision Day」，揭示下一步的發展策略與服務藍圖，以「Be Better」為核心驅動力，董事長丁雄注表示，今年建立更完整的支付行銷平台，並對商家導入AI驅動行銷技術、互動廣告行銷技術，以及結合AR技術的消費購物地圖，讓用戶有感，也帶動更多營收。
LINE Pay全台用戶數突破1,360萬人，台灣支付據點超過66萬處，綁定LINE Pay銀行卡超過2,090萬張。今年12月3日啟動LINE Pay Money（連加電子支付）業務，申請用戶已逾170萬人，預計年底將突破200萬人。
該公司總經理張修齊表示，基於先前的基礎，可望順利達到百萬用戶目標，前三名業者都有約700萬用戶，以LINE Pay的名氣與先前的規模，LINE Pay Money未來會員轉換量也有此目標。
張修齊說，LINE Pay Money剛取得執照加入市場，尚有很多業務正在申請、等待加入。包括財金公司推出的台灣「QR Code支付共通標準」及「電支跨機構共用平台」TWQR、生活繳費項目，以及明年加入北捷與雙北公車的乘車碼服務都在積極準備。
張修齊表示，加大用戶數量、增加商戶合作是現階段目標，未來基於電子支付可以經營特許項目上，會推出其他新業務，帶動營收與獲利成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言