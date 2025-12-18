快訊

LINE Pay 擴大服務藍圖

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

LINE Pay（7722）昨（17）日舉行首場「LINE Pay Vision Day」，揭示下一步的發展策略與服務藍圖，以「Be Better」為核心驅動力，董事長丁雄注表示，今年建立更完整的支付行銷平台，並對商家導入AI驅動行銷技術、互動廣告行銷技術，以及結合AR技術的消費購物地圖，讓用戶有感，也帶動更多營收。

LINE Pay全台用戶數突破1,360萬人，台灣支付據點超過66萬處，綁定LINE Pay銀行卡超過2,090萬張。今年12月3日啟動LINE Pay Money（連加電子支付）業務，申請用戶已逾170萬人，預計年底將突破200萬人。

該公司總經理張修齊表示，基於先前的基礎，可望順利達到百萬用戶目標，前三名業者都有約700萬用戶，以LINE Pay的名氣與先前的規模，LINE Pay Money未來會員轉換量也有此目標。

張修齊說，LINE Pay Money剛取得執照加入市場，尚有很多業務正在申請、等待加入。包括財金公司推出的台灣「QR Code支付共通標準」及「電支跨機構共用平台」TWQR、生活繳費項目，以及明年加入北捷與雙北公車的乘車碼服務都在積極準備。

張修齊表示，加大用戶數量、增加商戶合作是現階段目標，未來基於電子支付可以經營特許項目上，會推出其他新業務，帶動營收與獲利成長。

