智邦、和碩搶光時代商機

AI驅動，全球網路傳輸邁入下一階段，進入「光的時代」。中華電信（2412）、日本電信電話株式會社（NTT）力推創新全光與無線網路（IOWN），可望實現分散AIDC、遠距手術、遠距重機具操控、跨國即時展演等應用；中華電信、智邦（2345）已與NTT展開合作，和碩、台達電、日月光、緯穎積極參與。

台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）昨（17）日邀請全球發展全光網路技術重要國際組織IOWN Global Forum主席暨日本NTT Inc.的Chief Executive Fellow川添雄彦，分享全球國際通訊網路應用趨勢與機會。

川添雄彦說，IOWN是突破性創新，不是既有網路升級，而是一次的典範轉移，AI浪潮席捲全球，龐大運算需求快速推升資料中心、網路傳輸與能源消耗的極限。

他認為，以「光」為核心的次世代通訊與運算架構成為關鍵解方。日本電信龍頭NTT發起的IOWN技術正帶動網路傳輸邁入全新階段，從數位走向「光的時代」，可望支撐分散式AI資料中心（AIDC）、遠距手術、遠距重機具操控及跨國即時展演等高階應用，台灣夥伴也積極參與。

台灣的國網中心、工研院、資策會、CIAT、中華電信、智邦、台達電、日月光、和碩、緯穎均是IOWN重要成員。

IOWN打造的全光網路，可讓傳輸容量提升125%，網路端對端傳輸幾乎沒有延遲，耗電量降至目前1%，更成為AI解方，可望打造分散式AIDC，讓AIDC可望部署在電力取得較容易及成本較低的地方。

目前智邦及旗下鈺登已推出分散式資料中心平台，攜手NTT、中華電信合作，已實現台日分散式AIDC驗證，未來將攜手將分散式AIDC應用落地，搶進製造業、金融業及政府部門需求，進一步拓展台日分散式AIDC業務。

和碩也布局IOWN技術，鎖定全光網路、資料中心互連等領域，台達電、日月光、緯穎等廠商亦從電源、封裝、伺服器與資料中心設備等角度切入，為下一波AI與光通訊商機布局。