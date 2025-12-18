快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

一詮打入輝達、Google 鏈

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
一詮董事長周萬順。聯合報系資料照
一詮董事長周萬順。聯合報系資料照

一詮（2486）昨（17）日宣示轉型為AI半導體散熱關鍵供應商，憑藉「AI散熱」與「光通訊散熱」雙線並進，打入輝達（NVIDIA）與Google供應鏈，訂單能見度看到2027年。

一詮昨天舉行法說會指出，受惠於AI伺服器與高速網通需求激增，旗下散熱元件呈現供不應求盛況。一詮指出，目前是市場上「唯二」能供應高階先進封裝散熱片的業者，技術門檻極高，未來二、三年內難見新競爭者。

其中，AI龍頭輝達的Grace CPU均熱片已於今年第4季量產出貨，也成功卡位Google TPU與AWS Trainium等AI加速器關鍵元件。

一詮指出，散熱元件單月營收已從今年1月8,700萬元躍升至11月的1.75億元，呈現翻倍成長；營收占比也從上半年的26.38%，在9月突破三成後一路攀升，至11月已達37%，產品結構優化帶動獲利體質產生質變。

法人預估，一詮散熱元件單月營收將逐季墊高，至明年第4季上看4億元，明年全年每股純益有望上看4元。除目前排程已到2027年上半年，次世代AMD 新產品等新客戶洽談亦將於明年下半年明朗，整體營運可望隨先進封裝需求爆發而持續攀峰。

此外，一詮亦切入光通訊共同封裝光學（CPO）技術，隨著800G規格演進，CPO散熱片已開發送樣並進入小量出貨階段。

法人表示，這類高階散熱元件毛利率較傳統產品高出約15至20個百分點，隨著產品結構持續優化，一詮第4季獲利表現將顯著提升。

一詮分析，隨著AI晶片熱功耗（TDP）攀升至千瓦等級，公司除在Metal TIM（鍍金／銦片）具備極高競爭力，亦備妥VC Lid（均溫蓋板）及Micro Channel Lid（微水道蓋板）等量產方案。

為應對龐大需求，一詮啟動產能優化。公司表示，已將傳統LED產線轉移至大陸江門廠，騰出的國內空間改裝為均熱片與補強片產線外，並結合既有珍稀的電鍍牌照優勢，全力支援散熱元件後製程。

AI 營收

延伸閱讀

協議近日有望簽署？輝達擬砸15億美元 打造以色列最大伺服器農場

謝金河：AI泡沫疑慮帶來的股價修正 2026年的基本面、技術面修整

視察北士科 蔣萬安：全球市值最高的企業對台北投下的信任票

視察北士科 T17、T18 蔣萬安：正在公展程序、下月進行都審

相關新聞

台積先進封裝爆單 帶旺晶圓測試 致茂、穎崴吃補

台積電先進封裝爆單外溢封測廠，法人看好，2026年晶圓測試需求續旺，包含SLT測試設備主力供應商致茂（2360）、高階測...

盟立2026年營運將爆發

盟立（2464）董事長暨總裁孫弘昨（17）日表示，盟立走過近年轉型低谷，2026年可望迎來營運大爆發。他說，目前看到的A...

聯電參與欣興現增

聯電（2303）昨（17）日召開重訊記者會，宣布參與關係企業、載板大廠欣興現金增資案，擬以每股116元、總金額上限7億元...

環科訂單熱 拚2025年賺錢

電源廠環科（2413）董事長歐仁傑昨（17）日於法說會表示，受惠海用及車用事業訂單熱絡，力拚今年賺錢，隨營運體質調整有成...

興能高資本支出增1.5倍

電池元件廠興能高（6558）昨（17）日舉行法說會，總經理謝祥豪表示，持續提升高毛利的非消費性產品比重，投入儲能及無人機...

愛爾達運動轉播題材熱

愛爾達科技（8487）董事長陳怡君昨（17）日在法說會上表示，2026年運動轉播大年到了，農曆年期間米蘭冬季奧運、寵物界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。