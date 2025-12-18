一詮打入輝達、Google 鏈

一詮（2486）昨（17）日宣示轉型為AI半導體散熱關鍵供應商，憑藉「AI散熱」與「光通訊散熱」雙線並進，打入輝達（NVIDIA）與Google供應鏈，訂單能見度看到2027年。

一詮昨天舉行法說會指出，受惠於AI伺服器與高速網通需求激增，旗下散熱元件呈現供不應求盛況。一詮指出，目前是市場上「唯二」能供應高階先進封裝散熱片的業者，技術門檻極高，未來二、三年內難見新競爭者。

其中，AI龍頭輝達的Grace CPU均熱片已於今年第4季量產出貨，也成功卡位Google TPU與AWS Trainium等AI加速器關鍵元件。

一詮指出，散熱元件單月營收已從今年1月8,700萬元躍升至11月的1.75億元，呈現翻倍成長；營收占比也從上半年的26.38%，在9月突破三成後一路攀升，至11月已達37%，產品結構優化帶動獲利體質產生質變。

法人預估，一詮散熱元件單月營收將逐季墊高，至明年第4季上看4億元，明年全年每股純益有望上看4元。除目前排程已到2027年上半年，次世代AMD 新產品等新客戶洽談亦將於明年下半年明朗，整體營運可望隨先進封裝需求爆發而持續攀峰。

此外，一詮亦切入光通訊共同封裝光學（CPO）技術，隨著800G規格演進，CPO散熱片已開發送樣並進入小量出貨階段。

法人表示，這類高階散熱元件毛利率較傳統產品高出約15至20個百分點，隨著產品結構持續優化，一詮第4季獲利表現將顯著提升。

一詮分析，隨著AI晶片熱功耗（TDP）攀升至千瓦等級，公司除在Metal TIM（鍍金／銦片）具備極高競爭力，亦備妥VC Lid（均溫蓋板）及Micro Channel Lid（微水道蓋板）等量產方案。

為應對龐大需求，一詮啟動產能優化。公司表示，已將傳統LED產線轉移至大陸江門廠，騰出的國內空間改裝為均熱片與補強片產線外，並結合既有珍稀的電鍍牌照優勢，全力支援散熱元件後製程。