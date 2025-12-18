興能高資本支出增1.5倍
電池元件廠興能高（6558）昨（17）日舉行法說會，總經理謝祥豪表示，持續提升高毛利的非消費性產品比重，投入儲能及無人機等新應用市場，看好明年醫療業務也將持續成長。
因應業務成長需求，興能高將擴大資本支出，預估2026年整體資本支出與研發支出均將持續成長1.5倍。
興能高今年受匯損及大陸稅務調整衝擊，加上藍牙及音樂周邊需求下滑、物聯網產品線客戶庫存去化較慢等多重因素影響，前三季稅後淨損4,155萬元，相較去年同期轉虧，每股淨損0.45元；前11月營收9.85億元，年減6.52%。
謝祥豪指出，今年可置換電池已量產出貨，2026年也會有滿多可置換電池開始出貨；無人機／無人載具應用也是發展重點，明年首季將送樣目標客戶，醫療器件業務明年也將持續成長。興能高昨天股價漲0.4元、收37.8元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言