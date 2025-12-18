快訊

興能高資本支出增1.5倍

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池元件廠興能高（6558）昨（17）日舉行法說會，總經理謝祥豪表示，持續提升高毛利的非消費性產品比重，投入儲能及無人機等新應用市場，看好明年醫療業務也將持續成長。

因應業務成長需求，興能高將擴大資本支出，預估2026年整體資本支出與研發支出均將持續成長1.5倍。

興能高今年受匯損及大陸稅務調整衝擊，加上藍牙及音樂周邊需求下滑、物聯網產品線客戶庫存去化較慢等多重因素影響，前三季稅後淨損4,155萬元，相較去年同期轉虧，每股淨損0.45元；前11月營收9.85億元，年減6.52%。

謝祥豪指出，今年可置換電池已量產出貨，2026年也會有滿多可置換電池開始出貨；無人機／無人載具應用也是發展重點，明年首季將送樣目標客戶，醫療器件業務明年也將持續成長。興能高昨天股價漲0.4元、收37.8元。

興能高 電池

