快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

環科訂單熱 拚2025年賺錢

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠環科（2413）董事長歐仁傑昨（17）日於法說會表示，受惠海用及車用事業訂單熱絡，力拚今年賺錢，隨營運體質調整有成，明年在網路交換器電源、車用毫米波業務兩大成長帶動下，營運一定比今年好。

歐仁傑今年上半年甫接任環科董座，昨天首度主持法說會。環科在海用產品代工出貨多年，以海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等應用為主；車用業務因旗下毫米波傳感器搭載前後方車輛攝影機，實現低耗電量哨兵系統，切入現代起亞集團，為二階（Tier 2）毫米波傳感器獨家供應商，成為今年營運成長一大動能。

環科目前車用及海用代工業務合計營收比重約四成。歐仁傑表示，車用營收因起亞的哨兵系統搭載率高，未來新款車種有望成為標配，帶動環科毫米波傳感器出貨動能大增。

另一方面，環科三年前與國家太空中心合作，開發衛星電源，供應112瓦電源供應器、EMI濾波器等，目前已出貨，下一代將朝500瓦前進，即便衛星電源短期內仍無實質貢獻，但公司已具技術實力，隨特斯拉執行長馬斯克揭露「太空AI」構想，成為市場矚目新焦點，未來若台灣系統廠也切入太空資料中心供應鏈，環科的衛星電源產品有望看到營收貢獻。

環科主要產品為變壓器及電源供應器，終端應用以網通與5G通訊電源為主，其中，網通產品涵蓋伺服器、路由器、交換器等。至於轉投資萊德光電-KY近日掛牌上櫃，環科為單一大股東，坐擁潛在豐厚利益。

毫米波 太空 營收

延伸閱讀

昇達科11月每股賺1.3元

昇達科、華通 權證押長天期

飛宏瞄準 AI 電源商機

昇達科營收／11月2.85億元、月增24.7%創歷史新高 低軌衛星訂單滿手

相關新聞

台積先進封裝爆單 帶旺晶圓測試 致茂、穎崴吃補

台積電先進封裝爆單外溢封測廠，法人看好，2026年晶圓測試需求續旺，包含SLT測試設備主力供應商致茂（2360）、高階測...

盟立2026年營運將爆發

盟立（2464）董事長暨總裁孫弘昨（17）日表示，盟立走過近年轉型低谷，2026年可望迎來營運大爆發。他說，目前看到的A...

聯電參與欣興現增

聯電（2303）昨（17）日召開重訊記者會，宣布參與關係企業、載板大廠欣興現金增資案，擬以每股116元、總金額上限7億元...

環科訂單熱 拚2025年賺錢

電源廠環科（2413）董事長歐仁傑昨（17）日於法說會表示，受惠海用及車用事業訂單熱絡，力拚今年賺錢，隨營運體質調整有成...

興能高資本支出增1.5倍

電池元件廠興能高（6558）昨（17）日舉行法說會，總經理謝祥豪表示，持續提升高毛利的非消費性產品比重，投入儲能及無人機...

愛爾達運動轉播題材熱

愛爾達科技（8487）董事長陳怡君昨（17）日在法說會上表示，2026年運動轉播大年到了，農曆年期間米蘭冬季奧運、寵物界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。