環科訂單熱 拚2025年賺錢

電源廠環科（2413）董事長歐仁傑昨（17）日於法說會表示，受惠海用及車用事業訂單熱絡，力拚今年賺錢，隨營運體質調整有成，明年在網路交換器電源、車用毫米波業務兩大成長帶動下，營運一定比今年好。

歐仁傑今年上半年甫接任環科董座，昨天首度主持法說會。環科在海用產品代工出貨多年，以海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等應用為主；車用業務因旗下毫米波傳感器搭載前後方車輛攝影機，實現低耗電量哨兵系統，切入現代起亞集團，為二階（Tier 2）毫米波傳感器獨家供應商，成為今年營運成長一大動能。

環科目前車用及海用代工業務合計營收比重約四成。歐仁傑表示，車用營收因起亞的哨兵系統搭載率高，未來新款車種有望成為標配，帶動環科毫米波傳感器出貨動能大增。

另一方面，環科三年前與國家太空中心合作，開發衛星電源，供應112瓦電源供應器、EMI濾波器等，目前已出貨，下一代將朝500瓦前進，即便衛星電源短期內仍無實質貢獻，但公司已具技術實力，隨特斯拉執行長馬斯克揭露「太空AI」構想，成為市場矚目新焦點，未來若台灣系統廠也切入太空資料中心供應鏈，環科的衛星電源產品有望看到營收貢獻。

環科主要產品為變壓器及電源供應器，終端應用以網通與5G通訊電源為主，其中，網通產品涵蓋伺服器、路由器、交換器等。至於轉投資萊德光電-KY近日掛牌上櫃，環科為單一大股東，坐擁潛在豐厚利益。