聯電參與欣興現增

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯電（2303）昨（17）日召開重訊記者會，宣布參與關係企業、載板大廠欣興現金增資案，擬以每股116元、總金額上限7億元，認購欣興現增新股，總交易數量不超過603萬4,482股。

欣興昨天股價跌2元、收212元，以聯電認購此次欣興現增價每股116元計算，現增認購價較欣興昨天收盤價大幅折價46%。

聯電表示，此次投資案，主要落實集團策略投資規劃。欣興則表示，這次現增募得資金，將用來償還109年第一次無擔保普通公司債、110年第一次無擔保普通公司債，以及充實營運資金。

聯電原本就是欣興大股東，目前持有欣興股票約2.05億股，持股比率約13.01%，欣興完成此次現增案後，聯電持股比重也將有所變動，惟聯電未透露細節。

聯電表示，以該公司目前持有欣興股票狀況，可認購欣興現增新股448萬5,677股，總金額約5.2億元；若欣興員工與其他股東放棄未認購的部分，於欣興洽特定人認購時，聯電將以不超過1.8億元為上限參與認購，因此此次參與欣興現增，聯電最多會斥資7億元。

聯電董事會昨日也通過資本預算執行案，預計投資金額達300.96億元，以提供產能建置需求。

聯電昨天股價漲1.2元、收50.4元。

