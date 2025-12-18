盟立2026年營運將爆發

盟立（2464）董事長暨總裁孫弘昨（17）日表示，盟立走過近年轉型低谷，2026年可望迎來營運大爆發。他說，目前看到的AI相關需求「很樂觀」，盟立洽談與在手訂單成長狀況「遠超過原先預期」。

孫弘指出，盟立明年迎來爆發，主要受惠AI相關產業蓬勃發展，驅動相關廠商發動幾何級數的大擴產，帶來對製程自動化的需求增長。盟立昨天股價漲3元、收62元。

盟立集團連續六年偕同科技人化身天使，付出時間心力為脆弱家庭孩子準備「專屬禮物」，昨天在盟立集團總部舉行「2025年天使來發光」記者會，孫弘會後受訪，釋出以上好消息。

孫弘指出，盟立原以供應LCD產業自動化系統為營運主力，隨著面板廠相繼朝「輕資產」轉型，大幅縮減資本支出，盟立近八年來積極布局半導體市場，尤其是以AI相關的應用最為熱門。這幾年更是加大研發投資布局，以今年逾60億元的營收規模，研發資金就超過4億餘元，比重逾6%。

盟立轉型之餘，也蒙受匯損壓力，導致今年前三季稅後淨損1.19億元，每股淨損0.58元，2025年恐是公司2001年股票掛牌上市、近25年來首度虧損。

不過，盟立明年將走出今年營運谷底。孫弘透露，根據客戶端給予的意向書 （Letter of Intent），盟立明年首季起將迎來營運大爆發，包括先進封裝的物流、天車（OHT），以及人形機器人和機器狗，都將進入出貨期。

談到盟立集團投入慈善，孫弘說，六年來參與這項慈惠行動，對盟立員工來說都是學習，激勵許多人不僅參與天使來發光，也以公餘時間參加許多公益行動。他感謝合作送出禮物的課輔班、公益團體，他們代表光明，給孩子肯定，相對於某些用金錢、同儕引誘青少年誤入歧途的勢力，可說是在第一線勝過黑暗。