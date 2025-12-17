快訊

台積電跌破季線…盤後鉅額交易卻直奔漲停 法人揭慣例：台股將創新高

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台積電（2330）股價連跌三日，今日下挫5元收1,430元跌破季線，但盤後鉅額交易卻讓市場驚喜，出現10張現貨的漲停價1,575元成交、總金額為1,575萬元，多頭作價再次指路，成為市場熱議焦點。

法人指出，依照過往經驗，台積電跌破季線後常常迎來強勁反彈，若照此慣性，換算盤後鉅額最高價與現貨的價差，加權指數還有1,162點空間，換言之，指數有機會止穩回升並一舉突破歷史新高至28,687點。

觀察17日台指期夜盤表現，已經率先反彈逾250點至27,946點，接近28K大關，若此趨勢在美股開盤後不變，加權指數明日一舉彈升收復月線與短均可期。

據統計，台積電17日鉅額盤後交易總共有6筆，合計總張數為879張，總金額為12.59億元，加權平均價格為1,432.65元，仍微幅高於現貨今日的收盤價1,430元。

