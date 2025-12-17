興能高法說會／非消費性業務比重持續提升 2026年資本支出持續成長

興能高（6558）17日舉行法說會，展望後市，總經理謝祥豪表示，興能高持續提升高毛利的非消費性產品比重，投入儲能及無人機等新應用市場，醫療業務預計明年也將持續成長，因應此，興能高持續提高資本支出，預估2026年，整體資本支出與研發支出均將持續成長1.5倍。

興能高今年受到匯損及中國大陸稅務調整雙重影響，導致今年前三季稅後虧損4,155萬元，相較去年同期盈轉虧，每股虧損0.45元；累計興能高今年前11個月營收為9.85億元，年減6.52%。

從產品應用營收比重來看，截至今年第3季，藍芽及音樂周邊為42.2%，電腦手機周邊29.5%、醫療器件15%、物聯網3.6%、穿戴裝置4.2%、其他則為5.5%。

整體來看，興能高消費性應用占營收比重持續下降，到今年第3季已降至75.9%，非消費性則上升至24.1%；若從2025年產品型態比重來看，小方型電池為77.1%、圓柱型電池16.1%、方形中大電池為4.7%，其他則為2.1%。

展望後市，謝祥豪表示，興能高持續提升高毛利的非消費性產品比重，產品的開發除了BMS（電池管理系統）之外，也積極開發應用於網通領域的BBU儲能產品，並通過相關認證，同時配合政府計畫，開發PCS（功率調節系統）以整合其ESS儲能系統。

謝祥豪指出，今年可置換電池已量產出貨，2026年也會有蠻多可置換電池開始出貨，而無人機/無人載具的應用也是發展重點，明年第1季將向目標客戶送樣。而醫療器件業務，預估明年仍將持續成長。

因應新品研發及持續提升自動化能力，興能高2025年整體資本支出相較2024年翻倍，預估2026年，整體資本支出與研發支出均將持續成長1.5倍。

此外，針對美國關稅，興能高表示，關稅成本由客戶負擔，關稅直接影響不大。

謝祥豪表示，興能高在電池組裝方面，在東南亞及台灣都有搭配的合作廠商，目前在產品開發跟驗證階段，預計2026年能上線。至於電芯部分，已跟幾個相關業者尋求合作機會，希望藉此降低關稅對客戶的影響性。