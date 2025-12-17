快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

聽新聞
0:00 / 0:00

聯電砸7億元參與欣興增資 每股116元、持股約13%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
聯華電子外觀。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
聯華電子外觀。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

晶圓代工廠聯電（2303）17日稍早舉行重大訊息說明會並公告，董事會通過參與關聯企業欣興（3037）的現金增資，投入金額上限7億元，認購價格每股116元，最多可認購6,034,482股，主要是做策略投資。

聯電表示，會先按原持股比例認購4,485,677股，金額約5.2億元；若欣興員工或其他股東有放棄認購的部分，後續在特定人認購階段，聯電也會再加碼，金額上限約1.8億元。增資完成後，聯電累計持有欣興約2.05億股、持股13.01%。

【中央社／台北17日電】

晶圓代工廠聯電董事會今天決議參與欣興電子現金增資，總投資上限金額新台幣7億元。

聯電下午召開重大訊息說明記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興現金增資事宜。林俊宏表示，為落實集團策略投資規劃，在總投資上限7億元範圍內參與欣興現金增資。

林俊宏指出，包括按原有股分比例認購448萬5677股，以每股116元計算，為5.2億元，以及特定人身分認購上限金額約1.8億元。欣興為聯電持股約13.01%轉投資公司。

為償還109年第1次無擔保普通公司債、110年第1次無擔保普通公司債及充實營運資金，欣興辦理現金增資4600萬股，每股116元發行，估計將籌措53.36億元。

聯電董事會今天還通過資本預算執行案，預計投資金額300.96億元，將依各資本支出預算案計畫投資，主要是供產能建置需求，資金將來自於營運資金。

認購 聯電 欣興

延伸閱讀

欣興資本支出增至254億

聯電CDP氣候變遷、水安全再獲雙A 連四年奪最高評級成半導體唯一

聯電南科創生中心 啟用

旺矽11月營收月增11% 欣興增1.9%

相關新聞

聯電砸7億元參與欣興增資 每股116元、持股約13%

晶圓代工廠聯電（2303）17日稍早舉行重大訊息說明會並公告，董事會通過參與關聯企業欣興（3037）的現金增資，投入金額...

聯電1600舉行重訊 將參與欣興現增案

聯電（2303）17日下午四點舉行重大訊息說明會，資深處長林俊宏將說明聯電參與欣興（3037）現金增資案。

廣達營收亮眼、外資也按讚 股價卻直直落回探3個月低點

代工大廠廣達（2382）11月合併營收創單月歷史新高，美系外資重申「優於大盤」評級，目標價維持330元，不過，近期股價卻...

美光財報前卡位！記憶體族群搶先表態 威剛衝第一、華邦電擴產成焦點

美光財報前暖身！記憶體族群全面點火，威剛（3260）飆8%、華邦電（2344）砸23億擴產卡位超級循環。

宏碁旗下海柏特17日上櫃掛牌 早盤蜜月行情大漲逾四成

宏碁（2353）集團旗下多品牌售後服務整合商-海柏特（6884）17日以承銷價33元正式上櫃掛牌交易，早盤一度衝高到46...

美國夥伴 Luminar 破產 外界憂心 TPK：不受影響

美國自駕車感測器大廠Luminar公司美國時間15日向美國法院聲請破產，股價應聲暴跌逾60%，台廠中，觸控面板大廠TPK...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。