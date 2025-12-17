聯電砸7億元參與欣興增資 每股116元、持股約13%

晶圓代工廠聯電（2303）17日稍早舉行重大訊息說明會並公告，董事會通過參與關聯企業欣興（3037）的現金增資，投入金額上限7億元，認購價格每股116元，最多可認購6,034,482股，主要是做策略投資。

聯電表示，會先按原持股比例認購4,485,677股，金額約5.2億元；若欣興員工或其他股東有放棄認購的部分，後續在特定人認購階段，聯電也會再加碼，金額上限約1.8億元。增資完成後，聯電累計持有欣興約2.05億股、持股13.01%。

【中央社／台北17日電】

晶圓代工廠聯電董事會今天決議參與欣興電子現金增資，總投資上限金額新台幣7億元。

聯電下午召開重大訊息說明記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興現金增資事宜。林俊宏表示，為落實集團策略投資規劃，在總投資上限7億元範圍內參與欣興現金增資。

林俊宏指出，包括按原有股分比例認購448萬5677股，以每股116元計算，為5.2億元，以及特定人身分認購上限金額約1.8億元。欣興為聯電持股約13.01%轉投資公司。

為償還109年第1次無擔保普通公司債、110年第1次無擔保普通公司債及充實營運資金，欣興辦理現金增資4600萬股，每股116元發行，估計將籌措53.36億元。

聯電董事會今天還通過資本預算執行案，預計投資金額300.96億元，將依各資本支出預算案計畫投資，主要是供產能建置需求，資金將來自於營運資金。