華經將迎來第4季專案驗收高峰 強勢亮燈漲停

華經（2468）17日早盤跳空開高後，股價便一去不回頭，向上直攻漲停，開盤不到五分鐘便亮燈鎖死，上漲4元，漲幅9.94%，成交量1,059張，直至終盤仍有5,879張買盤排隊買進。第3季稅後純益0.19億元，較去年同期成長一倍有餘，而前三季稅後純益0.54億，較去年同期成長31.7%。公司近日於法說會上表示，第4季由於客戶年度結算，將會是專案驗收的高峰期。

公司表示，今年主要的獲利主要來自儲存、備份及備援的解決方案，以及個人電腦等基礎建設。而明年的核心業務將為以雲解決方案、ESG 相關解決方案、AI、資訊安全及 AIoT等五大領域為主，公司將隨著AI大潮流一同成長，明年營運再創佳績。目前在AI應用上公司已研發出兩大解決方案，一個是智慧公文平台，另一個則是智能維運平台，能夠協助客戶提升內部行政效率以及IT維運效率，讓其獲得終端用戶的信賴。