光電小型股群起亮燈！一詮轉型發酵、車用與 AI 題材股受矚目

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股17日在台積電（2330）、鴻海（2317）止穩，聯發科（2454）反彈、金融股強勢助攻下，大盤彈回月線之上，並力拚重返27,700點整數關卡。盤面除部分「金營」等傳產族群強勢表態外，光電族群也光芒四射，成為多頭重要指標之一。

其中，中小型股精金、華興（6164）、華凌（6916）、吉祥（2491）全紛紛強鎖漲停，一詮（2486）盤中也頻頻亮燈，亞光（3019）、今國光（6209）、晶彩科（3535）同步大漲逾5%，資金明顯回流中小型成長股。

焦點股之一的一詮，為台灣LED導線架龍頭、全球市占第一。隨著傳統背光模組市場趨於成熟，公司近年積極轉型，將營運重心轉向半導體與AI相關的高階導線架與先進封裝散熱領域，轉型成效逐步顯現。

今年第3季，一詮成功擺脫虧損，單季歸屬母公司業主淨利5,117萬元、每股純益0.22元，一舉彌補上半年虧損，帶動前三季順利轉盈。隨著全球AI伺服器對千瓦級散熱元件需求快速升溫，加上第四季步入傳統旺季，新產品貢獻度提升，市場看好一詮全年營運可望「倒吃甘蔗」。

另，今國光（4142）11月營收達4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年新高，月增0.6%、年增72.7%。今國光持續擴產，積極布局遠紅外線鏡頭、AR光波導與光引擎等新應用，管理層對明年營運展望偏樂觀。今國光指出，遠紅外鏡頭具備長期成長潛力，搭配AR相關新產品放量，2026年營運表現有望優於今年。

在車用與新興應用方面，今國光目前已躋身台灣車用鏡頭出貨前二大業者，除深耕既有客戶外，也與美系電動車大廠重啟合作，並攜手日本電裝共同開發LiDAR鏡頭。相關新案尚未納入明年營運預估，一旦確認訂單並進入量產，將有助推升整體毛利率。

此外，隨著特斯拉執行長馬斯克加速布局AI晶片，最終目標鎖定自駕車與人形機器人，相關供應鏈也開始浮上檯面。亞光原本即為特斯拉車載鏡頭供應商，進一步切入特斯拉人形機器人Optimus的影像感測供應鏈，同時也與歐美客戶合作進行少量試產，應用於手部感測與視覺辨識。市場預期，未來2至3年若順利進入量產階段，將為亞光帶來新的成長動能。

法人指出，在AI伺服器散熱需求、車用鏡頭升級，以及AR、機器人等新應用同步推進下，光電族群短線股價表現轉趨活躍，後續可留意訂單能見度與量產時程的實質進展。

今國光 鏡頭

