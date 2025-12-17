記憶體漲價影響智慧手機出貨 早盤記憶體族群上攻

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

市調機構Counterpoint預測，因記憶體成本走高，2026年智慧型手機出貨預期下滑。法人分析，記憶體漲價將逐步反映到終端產品，顯示漲價短期內尚無解方，也激勵早盤包括南亞科（2408）、華邦電（2344）等指標股的股價上攻。

Counterpoint表示，受記憶體成本上升影響，2026年全球智慧型手機出貨量預期將年減2.1%。而低階產品帶受影響最為明顯，整體市場也將受到波及，推估低、中、高階機型物料成本分別增加約25%、15%與10%，且至2026年第2季仍可能再增加。在在成本轉嫁與產品組合調整下，智慧型手機平均售價預測上修至年增6.9%。

Counterpoint Research研究總監Hwang MS表示，目前200美元以下的低階市場受到的影響相對較大，自年初以來，BoM成本已上升20%–30%；中高階市場的成本漲幅則約為10%–15%。

Counterpoint Research資深分析師Yang Wang指出，在較低價格帶，價格上調的空間有限，若成本無法完全轉嫁，OEM可能調整產品策略。整體而言，具備規模優勢、較完整產品線（尤其是高階機種）以及垂直整合能力的品牌，在供應條件變動下相對具備因應彈性。

智慧型手機 市場 記憶體

