廣達營收亮眼、外資也按讚 股價卻直直落回探3個月低點

代工大廠廣達（2382）11月合併營收創單月歷史新高，美系外資重申「優於大盤」評級，目標價維持330元，不過，近期股價卻是直往下滑，17日以269.5元開低後一度下滑至267元，回探9月初以來的低點，盤中跌幅逾2%。

廣達11月合併營收1,929.47億元，月增成長11.4%，年增36.5%，累計前11月合併營收1.85兆元，年增45.68%；針對第4季營運展望，廣達表示，整體出貨表現將與先前法說會相同，筆電出貨量將呈現季減雙位數水準，AI伺服器出貨表現則將季成長雙位數，通用型伺服器（General Server）則因舊款產品出貨量降低，出貨表現將維持平穩。

根據美系外資「大中華科技硬體產業」報告，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減5%、年增2%；預估2026年第1季出貨2,950萬台，季減9%、年持平。在台股中最看好廣達及緯創（3231），都重申「優於大盤」評級，廣達目標價維持330元，緯創維持215元。

不過，外資16日卻是賣超廣達14,500張，終止連11買，廣達17日以269.5元開出，一度拉至271元，但仍不敵賣壓，股價再往下滑至267元，為9月初以來的低點。