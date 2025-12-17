美光財報前卡位！記憶體族群搶先表態 威剛衝第一、華邦電擴產成焦點

美光財報前暖身！記憶體族群全面點火，威剛（3260）飆8%、華邦電（2344）砸23億擴產卡位超級循環。

美光於台北時間18日清晨即將公布最新財報與展望，財報揭曉前夕，市場瀰漫利多氣氛。網路流出SK海力士內部看旺市況的訊息，提前為全球記憶體產業注入多頭強心針，也點燃台股記憶體族群的反攻火力。

在資金提前卡位效應下，17日早盤記憶體族群明顯轉強，創見（2451）、群聯（8299）率先發動，股價強漲逾5%；品安（8088）、晶豪科（3006）、威剛、華邦電、南亞科（2408）、力積電、旺宏（2337）等盤中接力上攻。其中，威剛盤中漲幅一度超過8%，表現最為剽悍，帶動整體族群多頭氣勢回溫，也為台股增添上攻動能。

市場目光高度聚焦即將出爐的美光財報，法人點出三大關鍵觀察指標。首先，EPS能否站上4美元、毛利率是否突破49%，將直接影響短線市場反應；其次，展望是否持續強調需求續強，而非趨於持平或轉弱，攸關記憶體價格與庫存循環的後續走勢；第三，是否進一步揭露AI客戶長約與HBM擴產路徑，若相關訊息不足，法人恐調整對2026年獲利成長的預期。

基本面方面，台系記憶體廠動作也相當積極。華邦電在營運創下近三年半新高之際，公告自今年5月9日至12月15日期間，累計向台灣艾司摩爾科技（ASML）採購供營業使用的設備，總金額達23.31億元。此一擴產投資不僅反映對後市需求的信心，也凸顯華邦電在全球供應鏈重組與新一輪成長週期中的戰略布局。

法人分析，華邦電透過精準掌握擴產時點與產品組合調整，在這波記憶體「超級循環」中佔據有利位置。23億元的資本支出，不只是單純的產能擴充，更是提前卡位未來需求回升的關鍵布局。

國際資金面同樣偏多看待後市。美系外資近期將美光升評為「首選股」（Top Pick），認為DRAM供給吃緊推升價格，美光有機會繳出史上新高的獲利表現，並給予高達325美元的目標價，維持增持評級，看好其EPS成長動能與基本面加速改善。

整體而言，在美光財報公布前後，記憶體族群仍將是市場關注焦點，短線有望維持強勢格局。不過，法人也提醒，若財報或展望不如預期，或美股科技股出現回檔修正，仍可能牽動台股記憶體族群的短線震盪，投資人宜留意波動風險。