宏碁旗下海柏特17日上櫃掛牌 早盤蜜月行情大漲逾四成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
由左至右為海柏特副總高國書、海柏特獨立董事黃紹國、海柏特稽核主管林暘甯、海柏特財務長陳瑋浩、海柏特執行長林俊男、海柏特董事長侯知遠、櫃買中心董事長簡立忠、福邦證券董事長黃炳鈞、安侯建業會計師趙敏如、海柏特台灣區總經理莊正昇、海柏特副總顏子淦、海柏特協理謝心怡。海柏特／提供
宏碁（2353）集團旗下多品牌售後服務整合商-海柏特（6884）17日以承銷價33元正式上櫃掛牌交易，早盤一度衝高到46.95元，漲幅42.27%，正式開啟蜜月行情。

亞太區市場經濟成長率高於全球平均，也推升對專業售後服務需求快速增長，海柏特近期公布11月營收為1.32億元，年成長率為27.3%。未來也將持續展現深耕亞太市場為決心，憑藉橫跨六個市場的綿密售後服務網絡與高階維修技術能力，成為亞太區最具代表性的跨國售後服務商。

在B2B市場，海柏特除已獲得多知名國際品項售後授權外，近年更積極切入新興產品線與高加值服務，推進服務和銷售整合，並將成功經驗複製至亞太區各市場，包括將BRC（Board Repair Center，板卡維修中心）專案自馬來西亞子公司向其他亞太據點延伸，擴大版圖，建立持續成長動能，成為營收的第二成長曲線。

海柏特不僅提供數位樂器、空氣清淨機、掃地機器人等智慧家電及多元產品的售後服務，未來也預期將拓展更多數位品項。同時，更發展B2C訂閱制「HighCare」服務，為一般消費者提供多品牌筆電、桌機、手機於保固內外多項的免費檢測保養及維修折扣優惠，朝全方位B2B與B2C服務供應商邁進。

海柏特亦積極於全球市場布局，採取「M&A與自建並行」策略，持續評估透過投資或併購具市場或技術優勢的中小企業，同時在當地設立服務據點，深化馬來西亞、台灣、泰國、印尼、越南及菲律賓等市場，並朝逐步拓展至更多亞太市場。透過策略性投資併購與在地化經營，海柏特將有效提高市場滲透率並強化競爭優勢。

市場 馬來西亞

