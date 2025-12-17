華榮抗震 押逾三個月

台股近期高檔賣壓湧現，盤面淪為個股題材表現，其中，華榮（1608）受惠國際銅價居高不下，吸引特定買盤進場挹注，股價相對抗跌，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

倫敦金屬交易所（LME）銅價近日強勢改寫歷史新高，法人認為，基本面主軸應該聚焦於全球最大銅消費國中國大陸，推測與市場預期低迷多年的中國經濟，接下來有望因官方強力刺激政策而脫離谷底有關。

法人分析，中國大陸是全球最大的銅消費國，製造業復甦、基礎設施建設等對銅需求至關重要，加上中國電動車為主軸的綠色與能源轉型相關區塊，在政策大力扶植下，已經占據全球市場主導地位，統計市占率由2024年初約64%，至 2025年中已突破七成水準。

就中長期銅價市況來看，法人指出，雖然川普先前傳出考慮對精煉銅課徵關稅，抑制市場需求，但川普大而美法案鼓勵企業投資及設廠仍將帶動需求成長，國際能源總署表示，至2035年，電力相關技術對於銅的需求增加，全球銅市可能出現30%供應缺口，或將支撐銅價。

華榮除本業拜台電強韌電網計畫，表現相對穩健外，帳面持有金居股票約7,800餘張，潛在處分利益頗具想像空間，今年前三季稅後純益20.1億元，每股純益（EPS）4.7元。

權證發行商建議，如果看好華榮股價後市表現的投資人，可以買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。