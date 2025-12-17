南亞、台光電 四檔耀眼

隨著全球景氣緩步復甦，傳產龍頭南亞（1303）、電子材料大廠台光電（2383）近期股價表現活潑，吸引市場高度關注。法人指出，南亞受惠原物料價格波動趨緩及新產品線布局，台光電則搭上AI伺服器與高速運算的浪潮，市場看好其在各自產業中的長期競爭力。

南亞為台塑集團旗下重要成員，業務涵蓋塑膠、化工、電子材料及聚酯產品，其股價走勢常被視為全球原物料景氣的縮影。

在歷經一段時間的庫存調整後，南亞的基礎化工產品如乙二醇、丙二醇等需求逐漸回溫，加上中國大陸地區的經濟刺激政策，預期將會為其傳統業務帶來支撐。

南亞日前也宣布，透過與日東紡合作共同擴大玻纖布的供應能量，預計至2027年日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20％由南亞協助製造，法人認為合作有助於強化高階銅箔基板產品的核心競爭力，及加速布局先進電子材料市場。

台光電的股價則展現出更強勁的爆發力，台光電作為AI伺服器趨勢下的最大受惠者之一，隨著AI晶片運算能力的提升，對PCB的材料要求也水漲船高，具備低損耗特性的高階CCL成為主流，台光電在這塊市場擁有領先的技術與市占優勢。

法人普遍預期，在四大CSP持續擴大AI伺服器建置的背景下，台光電的高階CCL產品出貨持續放量，其營收和獲利能力有望維持高速成長。雖然股價已來到相對高檔，但只要AI產業的成長趨勢不變，台光電的後市仍具想像空間。

權證發行商建議，南亞、台光電後市表現的投資人，可以選入價內外20％內、距到期日90天以上的認購權證，以較少的資金參與標的股價的上漲行情。