中興電、華城 認購夯

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
中興電董事長江馥年。聯合報系資料照
今日主題

國際銅價今年來屢創歷史新高，花旗證券預期明年第2季可能站上每公噸1.5萬美元。市場供給端如智利、中國大陸皆先後減產，需求面則有多元應用的長線趨勢支撐，法人認為銅未來至少五年將供不應求。台股中的銅應用概念股相關權證可伺機布局。

國際銅價由於供需失衡，今年來持續大漲，屢創歷史新高，成為全球矚目的吸金商品，連動相關與銅應用有關的商機浮現，特別是重電相關產品，激勵中興電（1513）、華城（1519）等相關業者受到市場矚目，成為投資人熱議的話題。

下半年以來，國際銅價一路以大漲小回之姿愈走愈高。根據倫敦金屬交易所（LME）的報價系統顯示，上周銅價一度漲至每噸1.19萬美元，創下歷史新高紀錄。

華爾街大行花旗證券預期，銅價明年第2季有機會站上每噸1.5萬美元。

隨國際銅價不斷走高，預期明年還有高點可期，激勵下半年來相關與銅應用有關產業均受到市場高度矚目。

其中，重電設備領域，特別是變壓器產品，由於內部主要由繞組（線圈）組成，主要材質為銅，因而成為銅價上漲的受惠產業。

法人解析，銅價上漲對重電業者是利多。中興電方面，隨國內外電力設備需求浮現，加上資料中心帶來發電機與空調商機，配合氫燃料電池題材、擴產效益的浮現、以及台積電美國二廠的建廠訂單，使得法人正向看待中興電的明年營運展望。

華城因高銅價帶動變壓器及重電產品的價值提升。另一方面，華城又受惠強韌電網計畫、美國「星際之門」計畫等帶動需求，加上產能滿載、且新產能增加，成為推升明年獲利成長的關鍵催化劑。

權證發行商建議，看好中興電、華城等重電族群後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。

挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利，但宜先設好停損停利點。

華城 歷史

國際銅價今年來屢創歷史新高,花旗證券預期明年第2季可能站上每公噸1.5萬美元。市場供給端如智利、中國大陸皆先後減產,需求面則有多元應用的長線趨勢支撐,法人認為銅未來至少五年將供不應求。台股中的銅應用概念股相關權證可伺機布局。

