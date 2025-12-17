全民權證／亞翔 挑價內外15%

國際銅價今年來屢創歷史新高，花旗證券預期明年第2季可能站上每公噸1.5萬美元。市場供給端如智利、中國大陸皆先後減產，需求面則有多元應用的長線趨勢支撐，法人認為銅未來至少五年將供不應求。台股中的銅應用概念股相關權證可伺機布局。

2025-12-17 00:05