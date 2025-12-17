聽新聞
全民權證／亞翔 挑價內外15%
亞翔（6139）在手訂單金額創高，累計前11月營收達672.3億元，年增9.5%，改寫歷年同期新高，已超越法人先前預估財測目標，近期外資買盤持續湧入，股價強勢演出。
亞翔為工業機電系統整合工程服務商，具備整廠EPC設計、採購、施工（EPC）統包能力，涵蓋規畫設計、施工建造至後續維運等，以今年完工入帳比重來看，法人預估半導體相關約占四分之三，其餘為公共工程等。
法人看好，亞翔除為國內台積電CoWoS/SoIC先進封裝擴產趨勢受惠廠商外，國外則切入美光土建、無塵室與機電統包，2025年、2026年獲利可望續創新高。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
