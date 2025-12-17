全民權證／可寧衛 二檔放閃

台股昨（16）日大跌失守月線支撐，盤面個股跌多漲少，可寧衛（8422）由於明年獲利持續成長，加上高殖利率題材，具下檔保護，因此在近期盤勢轉弱下，反而吸引買盤關注，激勵股價強勢表態。

法人指出，可寧衛為台灣最大廢棄物垂直整合環保處理廠，預估明年營收成長逾15%、每股純益（EPS）年增率也在15~20%間。由於過去配息穩定，每年現金殖利率維持逾5%，具下檔殖利率保護。

隨台股近來回檔修正，可寧衛因具有殖利率題材，加上205兵工廠土地交付、及明年轉投資貢獻題材發酵，吸引買盤追捧。

權證發行商建議，看好可寧衛後市的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過四個月的相關權證布局。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。