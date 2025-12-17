全民權證／光寶科 選逾120天

光寶科（2301）受惠AI伺服器業務強勁成長，近期在台股大幅回測時，股價表現相對抗跌。隨著全球AI軍備競賽持續升溫，市場高度看好光寶科在AI高階電源領域的領先地位，預期將推動其營收與獲利爆發性增長。

隨著光寶科的主要客戶紛紛推出新一代AI晶片與伺服器平台，對電源轉換效率和散熱的要求也更高，成為公司展現技術優勢的戰場。法人預估，AI伺服器電源產品的營收貢獻度將持續攀升，毛利率表現也將優於一般產品線，成為未來幾年的主要成長引擎；光寶科在電動車充電樁和光電半導體等布局也構成多重成長引擎。

看好光寶科成長趨勢的投資人，可以選入價外20％至價內10%、有效天期120天以上的認購權證參與行情。（永豐金證券提供）

