相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

機車雙雄搶市 打價格戰

機車雙雄搶市 打價格戰

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽（2206）昨（16）日宣布，SYM全新世代黃牌重機CRUISYM正式上市；光陽則在前一周宣布史上首見的125、150cc新K1雙車同價，價格超殺加上大滿配，機車雙雄新車拚場，宣告2026年的機車市場大戰提前開打。

今年機車市場累計前11月的掛牌量，三陽為286,514輛，市占44.4%，光陽為168,029輛，市占26.1%，總市場644,856輛。今年的機車市場表現不如原先預期樂觀。不過三陽的市占率穩居四成之上，除了主流放量的車款之外，三陽並推出不同特性風格的車款，產品多樣性成為三陽固守市場率的重要策略。

光陽機車推出的史上首見的125、150cc新K1雙車同價，價格超殺加上大滿配，建議售價6.68萬元扣除汰舊換新與貨物稅減徵條件，最低60,500元就可以買到。光陽鎖定三陽新迪爵為對手，預計改款後月銷2,000輛，成為新年度市占目標三成的主力，也顯示機車市場的戰火已提前展開。

