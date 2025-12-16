洋基11月 EPS 2.24元 統新0.19元

洋基工程（6691）近期因股價波動達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公布自結11月稅後純益2.7億元，年減3%，每股純益2.24元。

洋基12月2日股價收波段低點473.5元後，一路帶量震盪走高，昨天下跌9元，成交量1,817張，收622元。

展望後市，洋基日前於法說會揭露，已接獲美系大廠逾200億元大單，創該公司單一訂單最高金額紀錄，預計2027年上半年完工，並獲定穎泰國廠廠務工程，及自地委建廠房廠務及機電工程兩案，合資訂單金額近15億元，推升今年底在手訂單上看550億元新高，預計今年營收可望突破200億元，2026年業績持續喊衝。

光通訊廠統新（6426）近期股價波動劇烈，昨（16）日應主管機關要求，公布11月稅前盈餘與稅後純益均為700萬元，單月每股純益0.19元，扭轉去年同期虧損態勢。

法人指出，統新受惠於這波AI伺服器商機爆發，今年虧損有望較去年收斂，明年力拚重返獲利。

法人透露，統新基本面轉佳，主要受惠重點客戶波若威的光通訊濾波片拉貨動能續強，目前波若威已經被輝達納入生態系供應鏈，伴隨博通等大廠也都全力衝刺800G／1.6T光通訊平台規格，相關供應鏈出貨表現同步升溫。