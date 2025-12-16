快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

聽新聞
0:00 / 0:00

洋基11月 EPS 2.24元 統新0.19元

經濟日報／ 記者李珣瑛蘇嘉維／新竹、台北報導

洋基工程（6691）近期因股價波動達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公布自結11月稅後純益2.7億元，年減3%，每股純益2.24元。

洋基12月2日股價收波段低點473.5元後，一路帶量震盪走高，昨天下跌9元，成交量1,817張，收622元。

展望後市，洋基日前於法說會揭露，已接獲美系大廠逾200億元大單，創該公司單一訂單最高金額紀錄，預計2027年上半年完工，並獲定穎泰國廠廠務工程，及自地委建廠房廠務及機電工程兩案，合資訂單金額近15億元，推升今年底在手訂單上看550億元新高，預計今年營收可望突破200億元，2026年業績持續喊衝。

光通訊廠統新（6426）近期股價波動劇烈，昨（16）日應主管機關要求，公布11月稅前盈餘與稅後純益均為700萬元，單月每股純益0.19元，扭轉去年同期虧損態勢。

法人指出，統新受惠於這波AI伺服器商機爆發，今年虧損有望較去年收斂，明年力拚重返獲利。

法人透露，統新基本面轉佳，主要受惠重點客戶波若威的光通訊濾波片拉貨動能續強，目前波若威已經被輝達納入生態系供應鏈，伴隨博通等大廠也都全力衝刺800G／1.6T光通訊平台規格，相關供應鏈出貨表現同步升溫。

光通訊 洋基

延伸閱讀

最牛一輪／洋基擴張 中信54按讚

MLB／洋基棄將1年合約加盟運動家 美媒點出一項特質很適合

PLG／洋基女孩補進日籍成員 深夜11點宣布AAOA希美正式加盟

MLB／搶今井達也重現「井川慶慘案」？ 洋基記者：風險小很多

相關新聞

美國夥伴 Luminar 破產 外界憂心 TPK：不受影響

美國自駕車感測器大廠Luminar公司美國時間15日向美國法院聲請破產，股價應聲暴跌逾60%，台廠中，觸控面板大廠TPK...

洋基11月 EPS 2.24元 統新0.19元

洋基工程（6691）近期因股價波動達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公布自結11月稅後純益2.7億元，...

欣興資本支出增至254億

欣興（3037）昨（16）日公告，董事會決議調整明年資本預算及新增2027年長交期設備預下訂單金額，明年增加約60億元及...

總座異動 精元羅逸升任 聯策陳識翔出線

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（16）日公告總經理異動，由副總經理羅逸升任總座，新人事令預定2026年1月1日生效。

汎銓四引擎 催動營運

汎銓（6830）昨（16）日召開法說會，針對明年展望，董事長柳紀綸指出，在先進製程材料分析、矽光子檢測服務、AI晶片分析...

欣興拉升資本支出明年達254億元 2027年長交期25億元

欣興（3037）今日公告公司董事會決議調整明年年度資本預算及新增2027年長交期設備預下訂單金額，明年增加約新台幣60億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。