茂訊滿手單 獲利衝鋒

茂訊（3213）昨（16）日舉行法說會，公司看好，在歐洲北約軍事預算提升挹注下，強固電腦訂單蜂擁而入，2026年訂單能見度已達八、九成，明年營收、獲利有機會挑戰新高。

因應龐大訂單需求，茂訊已在台灣擴增產線，目標擴增一倍以上產能，並於明年第2季完成。

展望2026年，茂訊預期，系統事業（強固電腦）將是主要成長動能，主要需求來自北約軍事預算提升，以及台灣、中東等國防預算提升。

至於通路事業部分，茂訊坦言，今年需求平穩，明年目標則是穩中求進，但因PC面臨漲價陰影，因此需求仍須觀察。

此外，茂訊切入強固無人機／機器地面控制電腦商機，看好市場龐大成長空間，茂訊目前已與國內大廠開發新項目，並進入驗證中，相關無人機應用有機會在2026年看到營收貢獻。

茂訊目前通路事業與系統事業營收比重各半，隨著明年旗下強固電腦新產能開出，加上市場需求強勁，茂訊預計系統事業2026年營收占比將大於通路事業。

茂訊透露，由於強固電腦毛利較高，在系統事業營收比重增長下，毛利率也可望維持高檔水準，有機會進一步向上。

談到供應鏈挑戰，茂訊分析，主要有四個部分，包含記憶體缺貨漲價；松下電芯部分型號停產，衝擊工控電池供需；中國大陸限制鋰電池管制出口；以及大陸官方管制稀土出口，影響歐美軍工行業等。

茂訊表示，公司早已備好記憶體安全庫存，目前預計到2026年下旬都沒有缺口。